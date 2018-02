Ученые предсказали скорую глобальную катастрофу

Фото из открытых источников

Рост уровня мирового океана происходит гораздо быстрее, чем предполагалось — заявляют исследователи из США, прогнозирующие связанную с повышением уровня моря катастрофу.

Согласно материалу, появившемуся на страницах издания Proceedings of the National Academy of Sciences, та самая катастрофа, о которой говорят ученые из США, произойдет уже до конца нынешнего столетия — океан, уровень которого повысится более, чем на полметра, затопит крупные прибрежные города по всей планете.

"Мы подвергли масштабному анализу спутниковые данные, накопленные более, чем за четверть века, и с ужасом осознали, что глобальная катастрофа ближе, чем кажется. Дело в том, что в 1993 году уровень мирового океана начал подниматься с ускорением, которое составляет 0.084 мм в год. Если учитывать этот важный фактор, то к концу двадцать первого века уровень океана поднимется на шестьдесят пять сантиметров", — говорят ученые.

Существующие модели климата, при этом, указывают лишь на 30-сантиметровое повышение уровня океана. Однако на самом деле оно будет в два раза более серьезным — отмечают специалисты, которые учли такие дополнительные факторы, как извержения вулканов и стремительно исчезающий лед на полюсах.