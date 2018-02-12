Понедельник 12 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Ученые рассказали, что нужно знать бабушкам и дедушкам

Ученые рассказали, что нужно знать бабушкам и дедушкам

Понедельник, 12 Февраля 2018 13:08
Ученые рассказали, что нужно знать бабушкам и дедушкам Фото из открытых источников

Такое явление встречается не так уж редко. Вероятно, оно было всегда, так как споры о том, как правильней воспитывать детей не являются чем-то новым, характерным только для сегодняшнего времени. Однако сегодня процент их выше, чем, к примеру, в шестидесятых годах прошлого столетия.

 

Некоторые дедушки и бабушки сталкиваются с тем, что их дети недовольны тем, как они обращаются с внуками, отмечается в статье психолога из Бруклинского колледжа. Но дело не столько в конфликтах, сколько в том, что рассогласованность в воспитательных методах никак нельзя назвать полезной для ребенка. 

 

Бабушкам и дедушкам следует учесть, что отношение к уходу за детьми меняется со временем, поэтому их традиционные методы могут быть не актуальны, а то и вовсе вредны в условиях изменившихся реалий. Бабушки и дедушки, конечно, важные источники поддержки для своих детей, которые тоже стали родителями. Однако отношение к уходу за ребенком меняется со временем, и это вызывает разного рода конфликты между родителями разных поколений. 

 

Важно, чтобы бабушки и дедушки учитывали это, иначе их помощь своим детям оказывается «медвежьей услугой». Несмотря на то, что восприятие одних и тех же вещей с течением времени меняется, ориентиром служит то время, в котором воспитывается ребенок, а не прошлые десятилетия. Это касается очень многих вещей. Например, отношение к грудному вскармливанию. Оно менялось от положительного до отрицательного на протяжении всего двадцатого века. 

 

Как и подход к воспитанию или применение пустышек, кормление, рацион, игры, раннее развитие, пеленание и многое другое. А сегодня добавилась еще одна «проблема». Это гаджеты. Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению по поводу их вреда или полезности. С одной стороны, есть исследования, которые говорят о том, что если ребенок рано осваивает гаджет и воспитывается на развивающих играх, то это благоприятно отражается на его интеллекте. 

 

Однако есть данные о том, что долгое просиживание над такими игрушками вредно для опорно-двигательного аппарата и зрения. Поэтому родители сами определяются, чему им верить и верить ли вообще. Потому что если ребенок вообще не знаком с гаджетами, он не вписывается в среду своих сверстников, и как бы отстает в развитии, но не по нормам, а по сравнению с окружающими детьми того же возраста. 

 

И даже касаемо раннего физического развития не должно быть слишком воодушевленного подхода, иначе это только навредит, а вовсе не сделает ребенка выносливее и здоровее. Нюансов в воспитании очень много. И как именно воспитывать свое чадо все же решают родители, именно они выбирают приоритеты, так что бабушки с дедушками должны смириться с этим, и не рушить систему установок, прививаемых ребенку родителями.

Яндекс.Дзен

Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости Бабушки

Главное за сутки
Михаил Саакашвили задержан в Киеве Михаил Саакашвили задержан в Киеве В Киеве задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил соратник политика, депутат Верховной рады Юрий Деревянко. "Только что его похитили неизвестные с … ресторана "Сулугуни" в Киеве",- сказал Деревянко. По его…
Дмитрий Соловьев скончался в возрасте 43 лет Дмитрий Соловьев скончался в возрасте 43 лет Актер Дмитрий Соловьев, сын режиссера Сергея Соловьева, скончался на 44-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов. "Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, актера,…
Крушение Ан-148: Пассажирский самолет рухнул в Подмосковье Крушение Ан-148: Пассажирский самолет рухнул в Подмосковье В воскресенье 11 февраля в Раменском районе Подмосковья разбился пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск (в Оренбургской области). На борту находились 71 человек - 65…

Читайте также
Зависть может стать первым шагом к счастливому будущему Зависть может стать первым шагом к счастливому будущему Зависть может стать первым шагом к счастливому будущему. Например, стать вашим лучшим союзником в карьере. Просто нужно научиться использовать ее для достижений, а не для саморазрушения. Это чувство может выступить…
Ученые бьют тревогу: Малый ледниковый период грозит человечеству Ученые бьют тревогу: Малый ледниковый период грозит человечеству Ученые утверждают, что глобальное потепление и глобальное похолодание (ледниковый период) сменяют друг друга довольно часто. Климат планеты Земля не отличается стабильностью, поэтому теплой зимой и холодным летом современных людей уже…
Археологи: Неандертальцы добывали лопаты с помощью огня Археологи: Неандертальцы добывали лопаты с помощью огня Странные деревянные артефакты, найденные несколько лет назад в Италии, оказались палками-копалками неандертальцев, обработанными при помощи огня — пишут на страницах издания Proceedings of the National Academy of Sciences археологи, узнавшие…
Иерархия инопланетян похожа на иерархию в пчелином улье - ученые Иерархия инопланетян похожа на иерархию в пчелином улье - ученые Отсутствие доказательств существования внеземной разумной жизни не мешает ученым пытаться представить себе, как могут выглядеть те самые гипотетические инопланетяне. По версии портала ToDay News Ufa, существа, обитающие где-то в далеком…
Фото
Морозный ТОП: 5 аномальных зим в Москве за последние 100 лет Морозный ТОП: 5 аномальных зим в Москве за последние 100 лет

Зимы последних десятилетий в Москве стали капризнее и поражают горожан погодными «чудесами»: от тепл...

Видео

 

Крушение Ан-148: Пассажирский самолет рухнул в Подмосковье

Подробнее читайте тут.

Опрос

Вы считаете НАТО угрозой для России?

 

Анекдот дня

- Ну полетела Тесла до Марса, и шо? А с таким пробегом эту машину уже не продать...

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию
Генеральный директор образовательного центра LANCMAN SCHOOL по подготовке школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ Михаил Маркович Ланцман в своем интервью рассказал о том, как важно вовремя определиться с профессией. Для того, чтобы успешно сдать единый государственный экзамен необходимо уделить особое внимание трем вещам: профессиональной ориентации,…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.