Ученые рассказали, что нужно знать бабушкам и дедушкам

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Такое явление встречается не так уж редко. Вероятно, оно было всегда, так как споры о том, как правильней воспитывать детей не являются чем-то новым, характерным только для сегодняшнего времени. Однако сегодня процент их выше, чем, к примеру, в шестидесятых годах прошлого столетия.

Некоторые дедушки и бабушки сталкиваются с тем, что их дети недовольны тем, как они обращаются с внуками, отмечается в статье психолога из Бруклинского колледжа. Но дело не столько в конфликтах, сколько в том, что рассогласованность в воспитательных методах никак нельзя назвать полезной для ребенка.

Бабушкам и дедушкам следует учесть, что отношение к уходу за детьми меняется со временем, поэтому их традиционные методы могут быть не актуальны, а то и вовсе вредны в условиях изменившихся реалий. Бабушки и дедушки, конечно, важные источники поддержки для своих детей, которые тоже стали родителями. Однако отношение к уходу за ребенком меняется со временем, и это вызывает разного рода конфликты между родителями разных поколений.

Важно, чтобы бабушки и дедушки учитывали это, иначе их помощь своим детям оказывается «медвежьей услугой». Несмотря на то, что восприятие одних и тех же вещей с течением времени меняется, ориентиром служит то время, в котором воспитывается ребенок, а не прошлые десятилетия. Это касается очень многих вещей. Например, отношение к грудному вскармливанию. Оно менялось от положительного до отрицательного на протяжении всего двадцатого века.

Как и подход к воспитанию или применение пустышек, кормление, рацион, игры, раннее развитие, пеленание и многое другое. А сегодня добавилась еще одна «проблема». Это гаджеты. Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению по поводу их вреда или полезности. С одной стороны, есть исследования, которые говорят о том, что если ребенок рано осваивает гаджет и воспитывается на развивающих играх, то это благоприятно отражается на его интеллекте.

Однако есть данные о том, что долгое просиживание над такими игрушками вредно для опорно-двигательного аппарата и зрения. Поэтому родители сами определяются, чему им верить и верить ли вообще. Потому что если ребенок вообще не знаком с гаджетами, он не вписывается в среду своих сверстников, и как бы отстает в развитии, но не по нормам, а по сравнению с окружающими детьми того же возраста.

И даже касаемо раннего физического развития не должно быть слишком воодушевленного подхода, иначе это только навредит, а вовсе не сделает ребенка выносливее и здоровее. Нюансов в воспитании очень много. И как именно воспитывать свое чадо все же решают родители, именно они выбирают приоритеты, так что бабушки с дедушками должны смириться с этим, и не рушить систему установок, прививаемых ребенку родителями.