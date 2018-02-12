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SpaceX отправит туристов вокруг Луны в 2018 году‍

Понедельник, 12 Февраля 2018 12:55
SpaceX отправит туристов вокруг Луны в 2018 году‍ Фото из открытых источников

Американская частная космическая корпорация SpaceX может отправлять в космос не только манекенов — говорят представители корпорации, обещая доставить в космическое пространство туристов.

 

Предполагается, что уже в текущем году SpaceX произведет пуск, который выведет на орбиту корабль с двумя космическими туристами на борту. Их имена, при этом, уже известны, однако пока что не разглашаются — речь идет о довольно состоятельных людях, которые пожертвовали серьезные деньги на свой будущий полет вокруг Луны.

 

Да, вы не ошиблись, грядущая авантюра SpaceX подразумевает облет естественного спутника нашей планеты. Это, если что, будет первое возвращение человека в относительно дальний космос за почти полвека.

 

Космические туристы будут путешествовать вокруг Луны на борту корабля Dragon 2, который, как отмечают представители SpaceX, был создан в том числе и благодаря финансированию NASA. А для того, чтобы доставить Dragon 2 в космос, будет задействована ракета Falcon, представляющая собой носитель тяжелого класса.

 

В Российской академии космонавтики имени Циолковского, тем временем, говорят, что заявления о планируемом облете Луны делаются корпорацией SpaceX лишь для того, чтобы привлечь новые источники финансирования.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости SpaceX

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