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Ученые назвали ключевую особенность всех разумных существ

Пятница, 09 Февраля 2018 13:17
Ученые назвали ключевую особенность всех разумных существ Фото из открытых источников

Эволюция наделила человека высокоразвитым разумом благодаря его способности к самоконтролю — считают ученые, подтверждая этот вывод результатами довольно интересного эксперимента с участием приматов.

 

По данным издания Current Biology, у шимпанзе и других интеллектуально развитых обезьян есть самоконтроль, подобный человеческому. И даже более того — самоконтролем обладают птицы и другие претендующие на некоторую разумность существа.

 

В общем — самоконтроль, как полагают ученые, является ключевой характеристикой интеллекта наделенных разумом существ.

 

"Теперь мы на сто процентов уверены, что самоконтроль — это не только человеческая способность. Тот факт, что этой способностью обладают высшие приматы, свидетельствует о том, что сила воли была одним из ключевых факторов эволюции разумных существ, в результате которой наши далекие предки получили мощный интеллект", — говорит сотрудник расположенного в американской Атланте университета Джорджии, Майкл Беран.

 

Ученые доказали, что у шимпанзе есть самоконтроль, при помощи адаптированного эксперимента с зефиром, который был впервые осуществлен еще в 1960-х с участием детей. Вкратце — детям говорили, что зефир (и другие сладости), который лежит перед ними, нельзя трогать в течение 15 минут, если они хотят получить двойное его количество. И те дети, которые справлялись с соблазном и получали двойную награду, были, как правило, носителями более высокого интеллекта, чем их сверстники.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости разум

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