Ученые научились телепортировать солнечную энергию

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Квантовая телепортация может помочь человечеству конвертировать энергию Солнца в электрическую энергию — заявляют ученые из Саудовской Аравии, которые поняли, как получить электричество из инфракрасного излучения, которое генерирует нагреваемая солнечными лучами Земля.

Всего-то и нужно, пишет ссылающееся на сотрудников Университета науки и технологий Саудовской Аравии издание Science Alert, что задействовать квантовое туннелирование, то есть способность частиц телепортироваться через кажущийся непреодолимым энергетический барьер.

"Колоссальная энергия, которую несет в себе солнечное излучение, поглощается поверхностью и атмосферой нашей планеты, а затем переизлучается в виде инфракрасных волн. Если бы мы смогли собирать эту энергию, то человечеству не потребовались бы другие ее источники", — говорят специалисты.

Для того, чтобы трансформировать инфракрасное излучение Земли в электрический ток, ученые применили диод, изготовленный из золота и титана. Частицы инфракрасного излучения, захватываемые устройством, воздействуют на электроны металлов и провоцируют квантовое туннелирование. Как итог — девайс генерирует ток в полностью пассивном режиме.