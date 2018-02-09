Глобальное потепление угрожает будущим зимним Олимпийским играм

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Официальная церемония открытия Зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее начнется уже в эту пятницу. Ожидается, что в олимпийском Пхёнчхане будет очень холодно, что подтверждают многолетние климатические наблюдения.

Однако стоит отметить, нынешние темпы глобального потепления свидетельствуют о том, что в будущем международные Олимпийские игры могут оказаться нежизнеспособными.

Погодные условия, в том числе рост температуры и снижение толщины естественного снежного покрова оказывают серьезное влияние на качество проведения Олимпийских игр. Например, в Ванкувере в 2010 году с ужасом наблюдали за тем, как быстро таял снег перед началом Игр. Четыре года спустя, во время Олимпиады в Сочи, температура достигла 20 градусов тепла.

Глобальные температурные наблюдения с 1924 года, когда состоялись первые зимние Олимпийские игры, показывают, что во всем мире последний месяц зимы стал теплее в среднем на 1 градус по Цельсию. За исключением этого года, только четыре зимние Олимпийские игры состоялись исключительно в феврале.

В настоящее время только шесть из 19 городов, проводивших у себя Олимпиады, могут считаться климатологически надежными для проведения Игр. В будущем, к 2050 году ожидается увеличение температур на 2,1 градус, а к 2080-му - на 4,4 градуса.

Кроме того, уровень снежного покрова в северном полушарии становится все тоньше, ледники отступают. Это не только плохо для самих спортивных соревнований, но и затрудняет поиск мест для тренировок, что вынуждает профессиональных спортсменов продвигаться все дальше на север.

Согласно прогнозам, лыжные сезоны к 2050 году станут на 50% короче, а к 2090 году – на все 80%. В условиях растущей угрозы, многие горнолыжные курорты во всем мире вкладывают средства в проекты по устойчивому развитию, направленные на смягчение изменения климата за счет сокращения отходов и использования возобновляемых источников энергии.

Ожидается, что в ближайшие недели группа по защите климата Protect Our Winters выпустит обновленный отчет об экономике индустрии зимних видов спорта и последствиях изменения климата.