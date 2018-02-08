Когда искусственный интеллект поработит Землю, выяснили ученые

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Приближенные к искусственному интеллекту алгоритмы, которые еще вчера были фантастикой, сегодня стали обыкновенной реальностью — никого уже не удивишь способными выполнять удивительные задачи нейронными сетями или системами автопилота, справляющимися с управлением транспортом лучше, чем человек. Однако бояться "восстания машин", давно предсказанного писателями-фантастами, пока что рановато — пишет информационный ресурс ToDay News Ufa.

Хотя бы потому, что нейронные сети, на основе которых реализованы все существующие ИИ-системы — это всего лишь алгоритмы. "Умные", сложные, но весьма далекие от сколько-нибудь полноценного сознания, способного мыслить и принимать решения.

Так что если ИИ и будет угрожать человечеству в ближайшем будущем, то речь будет идти о последствиях каких-нибудь сбоев в системах, управляемых компьютерами.

Перспективы полноценного искусственного интеллекта, при этом, продолжают оставаться весьма туманными — отмечают компетентные эксперты, по прогнозам которых, люди вряд ли изобретут ИИ, если будут оперировать существующими примитивными, в общем-то, технологиями, вместо того, чтобы создавать принципиально новые.