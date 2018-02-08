В Антарктиде обнаружили лед, которому больше миллиона лет

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Участники шестьдесят третьей Российской антарктической экспедиции привезут в Санкт-Петербург образцы древнейшего льда, обнаруженного в Антарктиде, в районе станции "Восток". Льду, который готовятся изучать ученые, более 1.3 миллиона лет — сообщают официальные представители Санкт-Петербургского государственного университета.

Изучение древнего льда, по словам экспертов, поможет воссоздать характеристики климата древней Земли — такая информация, как уверены исследователи, поможет в прогнозировании климатических изменений.

"В очередной антарктической экспедиции принимали участие сотрудники Арктического и антарктического НИИ, СПбГУ, а также Санкт-Петербургского горного университета. Члены экспедиции собрали образцы очень старого льда. Ему, по предварительным данным, больше, чем 1.3 млн лет. В скором времени лед доставят на борт судна "Академик Федоров", где он будет храниться в морозильной камере. Весной лед доберется до Петербурга и будет изучаться детально", — рассказывают ученые.

В данный момент самым старым на Земле льдом считается образец, обнаруженный в районе Сухих Долин, рядом с американской антарктической станцией "Мак-Мердо".