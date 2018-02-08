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Ученый предсказал скорое разрушение запущенной к Марсу Tesla

Четверг, 08 Февраля 2018 11:01
Ученый предсказал скорое разрушение запущенной к Марсу Tesla Фото из открытых источников

Запустив к Марсу свой спортивный автомобиль Tesla Roadster, миллиардер Илон Маск не подумал о том, что в скором времени машина будет разрушена в результате воздействия мощного космического ионизирующего излучения — заявил Уильям Кэрролл, химик из Соединенных Штатов Америки.

 

Кэрролл, как сообщает портал LiveScience, уверен, что жесткая космическая радиация, воздействующая на органические материалы, имеющиеся в конструкции автомобиля, сделает так, что последний просто распадется на отдельные фрагменты.

 

"В космосе, если кто-то не в курсе (привет, Илон!), присутствует довольно жесткая радиация, которая только на первый взгляд не представляет опасности для техники. В автомобиле Tesla Roadster есть немалое количество органических материалов, которые будут разрушены в результате воздействия космической радиации. Это, в частности, углеродный каркас и многочисленные пластиковые детали", — говорит ученый.

 

Илон Маск, напомним, запустил свою "Теслу" в космос во вторник, использовав для этого новую сверхмощную ракету-носитель Falcon Heavy. Запуск электрокара в космос — эффектная промо-акция, призванная повысить привлекательность ракеты Falcon Heavy в глазах потенциальных клиентов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости космос

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