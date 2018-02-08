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Чем опасны любимчики при достижении общей цели? Об этом рассказало исследование, проведенное американскими учеными. При всей своей очевидной нецелесообразности фаворитизм жив и здоров практически в любом коллективе. Это явление процветает, несмотря на его вредное влияние на достижение общих целей.

Согласно исследованию Джорджтаунского университета и исследовательской фирмы Penn Schoen Berland, подавляющее большинство управленцев разного уровня считают фаворитизм процветающим явлением. В исследовании опрошенные управленцы признают, что это играет большую роль в принятии решения о том, кто получает повышение. И существование любимчиков не лучшим образом отражается на деятельности компании.

Данное явление основано на факторах, не связанных с лучшими возможностями человека по сравнению с коллегами. Исследование было основано на опросах трех сотен руководителей высшего звена в американских компаниях с тысячным штатом сотрудников.

В то время как 84% опрошенных считают, что фаворитизм имеет место в их собственных организациях, только 23% признали, что практикуют его сами, а 9% сообщили, что это является фактором, определяющим их последнее продвижение. Почти три четверти опрошенных респондентов заявили, что существуют процедуры для обеспечения справедливости в принятии решений, но они не помогают искоренить существование любимчиков.

Данное явление существует потому, что при наличии симпатии складывается более приятное, хотя и не всегда эффективное сотрудничество. Фаворитизм может быть тонким или открытым, но он однозначно влияет на всех сотрудников компании. В любом случае это выступает раздражителем и деморализатором, вызывает «чувство нечестной игры», зависть, нежелание работать в полную силу и многие другие явления, неблагоприятно отражающиеся на общем результате деятельности компании.