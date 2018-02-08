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Чем опасны любимчики при достижении общей цели

Среда, 07 Февраля 2018 23:58
Чем опасны любимчики при достижении общей цели Фото из открытых источников

Чем опасны любимчики при достижении общей цели? Об этом рассказало исследование, проведенное американскими учеными. При всей своей очевидной нецелесообразности фаворитизм жив и здоров практически в любом коллективе. Это явление процветает, несмотря на его вредное влияние на достижение общих целей.

 

Согласно исследованию Джорджтаунского университета и исследовательской фирмы Penn Schoen Berland, подавляющее большинство управленцев разного уровня считают фаворитизм процветающим явлением. В исследовании опрошенные управленцы признают, что это играет большую роль в принятии решения о том, кто получает повышение. И существование любимчиков не лучшим образом отражается на деятельности компании.

 

Данное явление основано на факторах, не связанных с лучшими возможностями человека по сравнению с коллегами. Исследование было основано на опросах трех сотен руководителей высшего звена в американских компаниях с тысячным штатом сотрудников. 

 

В то время как 84% опрошенных считают, что фаворитизм имеет место в их собственных организациях, только 23% признали, что практикуют его сами, а 9% сообщили, что это является фактором, определяющим их последнее продвижение. Почти три четверти опрошенных респондентов заявили, что существуют процедуры для обеспечения справедливости в принятии решений, но они не помогают искоренить существование любимчиков. 

 

Данное явление существует потому, что при наличии симпатии складывается более приятное, хотя и не всегда эффективное сотрудничество. Фаворитизм может быть тонким или открытым, но он однозначно влияет на всех сотрудников компании. В любом случае это выступает раздражителем и деморализатором, вызывает «чувство нечестной игры», зависть, нежелание работать в полную силу и многие другие явления, неблагоприятно отражающиеся на общем результате деятельности компании.

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Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости люди

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