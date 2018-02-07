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В российских лечебных учреждениях внедряют технологии медицины будущего

Среда, 07 Февраля 2018 12:49
В российских лечебных учреждениях внедряют технологии медицины будущего Фото из открытых источников

Российская система поддержки принятия врачебных решений Galenos проходит апробацию в Институте онкологии имени Н.Н. Петрова.

 

Сотрудниками института осуществляется экспертная оценка применимости решения для систематизации процесса лечения и повышения качества оказания медицинской помощи в медицинских организациях в части онкологии. Для проекта выбрана самая распространенная форма – рак молочной железы. Успешная реализация этого проекта позволит разработчикам расширить применение системы Galenos еще для одной нозологии.

 

Разработчиком системы Galenos является ООО «ТехЛАБ». Работы по ее разработке ведутся с 2014 года. Ноу-хау «ТехЛАБа» - технология, позволяющая оперативно оцифровывать, структурировать и переносить в базу знаний Galenos клинические рекомендации и другие рекомендательные документы по различным нозологиям. Система Galenos содержит данные справочников, научных статей, методик, схем лечения и классификаторов. Это позволяет в несколько кликов мыши формировать планы лечения и наблюдения, вести нозологические и льготные реестры пациентов, анализировать медицинские данные. Galenos обеспечивает возможность ориентироваться в многообразии существующих методик лечения и принимать решение врачу с учетом особенностей заболевания конкретного пациента.

 

Коммерческий директор ООО «ТехЛАБ» Александр Шаповалов: «В настоящее время нами накоплен большой опыт эффективного использования СППВР. Galenos может снизить время принятия решения или предостеречь от ошибки, система подскажет врачу что необходимо учесть и какие варианты решений могут быть. При этом СППВР учитывает выбор врача и эти данные в обезличенном виде уже могут быть далее использованы для обучения системы и аналогичных случаев или научной работы. Источником данных для СППВР может выступать ЭМК медицинской системы учреждения, с которой она интегрируется. Медицинская система при этом получает возможность использовать обновляемые специализированные справочники и классификаторы нозологий».

 

Одной из ключевых функций системы является возможность маршрутизации пациентов. Система Galenos консолидирует ретроспективные данные, формируя индивидуальные кейсы пациентов из нескольких медицинских организаций. Это особенно актуально для тех случаев, где пациенты могут перемещаться из районных онкокабинетов в медицинские учреждения регионального и федерального уровней, отмечают в компании «ТехЛАБ».

 

Причиной выбора рака молочной железы, по словам участников проекта, стало то, что это наиболее распространенное в России онкологическое заболевание у женщин: По данным Московского НИИ онкологии им. П.А. Герцена, на долю рака груди приходится 21% всех случаев, а 16,3% всех женщин умирают именно от этой болезни. В мире ситуация аналогичная: от рака молочной железы страдают 25,2% всех онкобольных, а среди женщин уровень заболеваемости этим видом рака самый высокий – 43,3 на 100 000, подсчитали в Международном агентстве по изучению рака. В планах участников расширить проект еще на пять онкологических нозологий.

 

Директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, профессор Алексей Беляев согласен, что «современные информационные технологии позволяют обеспечить онколога новыми эффективными инструментами. Система поддержки принятия врачебных решений – одна из таких технологий, активно применяемая в мировой практике. Использование подобных систем еще на этапе диагностики заболеваний злокачественными новообразованиями могло бы ускорить постановку правильного диагноза, сократить сроки направления пациентов из региональных учреждений на лечение в институт, систематизировать сбор данных о пациенте, что в целом способствует повышению качества медицинской помощи».

 

Ранее Galenos прошла тестирование в лечебных учреждениях Петербурга и Архангельска. В пилотном проекте принимали участие ФГУП НИИ Гематологии и Трансфузиологии ФМБА МЗ, СППГМУ им. Павлова (31 Городская поликлиника), СПбГБУЗ Городская больница №15, СПбГБУЗ Городская клиническая больница №31. Система Galenos успешно решила задачу повышения качества информации городского регистра 7ВЗН и автоматизации формирования заявок на льготное лекарственное обеспечение.

 

Использование интеллектуальных медицинских систем, в том числе систем помощи принятия врачебных решений способствует уменьшению влияния человеческого фактора на процесс постановки диагнозов и выбора наиболее эффективного способа лечения заболевания. Внедрение технологий медицины будущего минимизирует вероятность врачебных ошибок, которые порой слишком дорого обходятся пациентам.

 

О заинтересованности в развитии подобных медицинских инноваций заявило Правительство РФ. В ноябре 2017 года приказом Минздрава России была создана рабочая группа по вопросу внедрения информационных систем поддержки принятия врачебных решений, куда были включены также и специалисты ООО «ТехЛАБ», а в декабре 2017 года стало известно, что Минздрав России намерен расширить федеральный проект «Электронное здравоохранение» за счет разработки системы поддержки принятия врачебных решений с использованием элементов искусственного интеллекта. Об этом на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам 13 декабря заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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Волкова Алена Опубликовано в Наука   Теги Новости Наука

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