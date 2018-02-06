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Зависть может стать первым шагом к счастливому будущему

Понедельник, 05 Февраля 2018 23:58
Зависть может стать первым шагом к счастливому будущему Фото из открытых источников

Зависть может стать первым шагом к счастливому будущему. Например, стать вашим лучшим союзником в карьере. Просто нужно научиться использовать ее для достижений, а не для саморазрушения. 

 

Это чувство может выступить благом, так как способно смотивировать сделать жизнь такой, которой будут завидовать, отмечается в статье ученого из Университета Вандербильта. 

 

Зависть может быть бесценной, помогая создать желаемую жизнь. Большинство людей испытывали зависть в тот или иной момент. Ее сопровождали, если это касалось работы, низкая самооценка, профессиональная ревность, сопротивление некоторым аспектам работе и т.д.  

 

В исследовании работникам были представлены идеи по улучшению их организации. Когда они думали, что предложения исходили от внешнего источника, они были более склонны их реализовывать. Когда они думали, что идеи пришли от коллег (потенциальных соперники), это меняло их поведение не в лучшую сторону.

 

Ученые отмечают, что зависть может заставить человека почувствовать потерю статуса на рабочем месте, что приводит к дистанцированию и унижению других. Научиться использовать чужой успех как способ мотивировать себя, радоваться достижениям других и перестать сравнивать себя с ними, все это помогает добиваться успеха, но и зависть, с ее мощной внутренней энергией может стать эффективным двигателем, который поможет победить в этом соревновании и обойти тех, кто успешен сегодня. 

 

Поверните фокус на себя и рассмотрите, как вы можете улучшить свою ситуацию. Положительное использование зависти начинается с намерения. Начните использовать зависть в качестве панели запуска, чтобы узнать, чего вы действительно хотите. Это отрицательное чувство может стать первым шагом к счастливому будущему. Вместо того чтобы сравнивать себя с другими, используйте зависть, она поможет начать менять жизнь и сделать ее в итоге предметом зависти.

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Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости Зависть

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