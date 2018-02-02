Пятница 02 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Ученые: Великий Шелковый путь мог начаться с троп диких животных‍

Ученые: Великий Шелковый путь мог начаться с троп диких животных‍

Четверг, 01 Февраля 2018 15:02
Ученые: Великий Шелковый путь мог начаться с троп диких животных‍ Фото из открытых источников

Великий Шелковый путь, в свое время позволивший человечеству осуществить первую в истории волну глобализации, образовался из троп, которые протоптали дикие животные. Такой вывод сделали российские ученые, исследовавшие расположенную в Киргизии Алайскую долину — самое сердце древнего торгового пути.

 

Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН, а также их коллеги из Новосибирского государственного университета и других научных учреждений, обнаружили массу уникальных исторических объектов, в частности — пещеру, в которой было несколько археологических слоев.

 

"Эта пещера стала невероятным сюрпризом. Хотя бы потому, что в ней сохранились отметки из самых разных временных периодов, от каменного века до современности", — рассказывают археологи.

 

Изучая Алайскую долину, ученые предположили, что Великий Шелковый путь образовался там, где проходили тропы диких животных.

 

"Летом люди уходили вслед за животными все выше в горы, а зимой спускались обратно. Если бы не животные, люди вряд ли решились бы на подобную авантюру. Эту версию, впрочем, еще нужно подтвердить какими-то археологическими находками", — отмечают исследователи.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости археологи

Главное за сутки
Минобороны РФ рекомендует США либо исключить полеты у границ России Минобороны РФ рекомендует США либо исключить полеты у границ России Как заявили в Минобороны России, маневры российского Су-27 в отношении американского EP-3 Aries были "стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными" (смотрите видео ниже). Перехват самолета ВВС США российским истребителем над…
России вернули победу на Олимпиаде в Сочи России вернули победу на Олимпиаде в Сочи Апелляции двадцати восьми российских атлетов, у которых по решению Международного олимпийского комитета были отобраны медали Олимпиады в Сочи, были удовлетворены Спортивным арбитражным судом (CAS). Теперь оправданные судом российские спортсмены не…
В Польше приняли закон, предусматривающий наказание за обвинения поляков в Холокосте В Польше приняли закон, предусматривающий наказание за обвинения поляков в Холокосте Сенат Польши принял поправки к закону об Институте национальной памяти Польши, которые вводят наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти" и распространение других фактов об участии поляков в Холокосте, которые…

Читайте также
Названо неожиданное влияние мужских носков на женщин Названо неожиданное влияние мужских носков на женщин Мужские носки воздействуют на женский организм гораздо в более заметной степени, чем можно предположить даже в самых смелых фантазиях — говорят ученые, исследовавшие неожиданную роль мужских носков в женской жизни.…
В Китае ученые впервые клонировали обезьян по «методу овцы Долли»‍ В Китае ученые впервые клонировали обезьян по «методу овцы Долли»‍ Китайские генетики использовали метод переноса ядра соматической клетки для клонирования обезьян. Этим же методом, если что, в свое время клонировали ставшую знаменитой овцу Долли. Сотрудники Китайской академии наук говорят, что…
Вспышки на Солнце влияют на похолодание на Земле, заявили ученые Вспышки на Солнце влияют на похолодание на Земле, заявили ученые Экстремальные холода, которые мы переживаем прямо сейчас, могут быть связаны в том числе и с солнечными вспышками — говорят авторитетные климатологи, рассуждая о причинах похолодания. "Всем очевидно, что Солнце, как…
Первый запуск ракеты, созданной частной компанией в Новой Зеландии Первый запуск ракеты, созданной частной компанией в Новой Зеландии Впервые в истории запуск космической ракеты был проведен частной компанией. Это происшествие было зафиксировано в Новой Зеландии. К запуску не имеют отношения правительственные организации, тем не менее мероприятие было согласовано…
Фото
Невероятное кипящее озеро в Доминике Невероятное кипящее озеро в Доминике

Многие путают Доминиканскую Республику с Содружеством Доминика. Эти два государства расположены в Ка...

Видео

 

Чеченцы наехали на Собчак: "Вали отсюда!"

Опрос

Как вы относитесь к запрету МОК на использование спортсменами символики РФ на ОИ?

 

Анекдот дня

Артиллерия наших сирийских партнеров обстреляла конвой наших турецких партнеров.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.