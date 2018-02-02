Ученые: Великий Шелковый путь мог начаться с троп диких животных‍

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Великий Шелковый путь, в свое время позволивший человечеству осуществить первую в истории волну глобализации, образовался из троп, которые протоптали дикие животные. Такой вывод сделали российские ученые, исследовавшие расположенную в Киргизии Алайскую долину — самое сердце древнего торгового пути.

Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН, а также их коллеги из Новосибирского государственного университета и других научных учреждений, обнаружили массу уникальных исторических объектов, в частности — пещеру, в которой было несколько археологических слоев.

"Эта пещера стала невероятным сюрпризом. Хотя бы потому, что в ней сохранились отметки из самых разных временных периодов, от каменного века до современности", — рассказывают археологи.

Изучая Алайскую долину, ученые предположили, что Великий Шелковый путь образовался там, где проходили тропы диких животных.

"Летом люди уходили вслед за животными все выше в горы, а зимой спускались обратно. Если бы не животные, люди вряд ли решились бы на подобную авантюру. Эту версию, впрочем, еще нужно подтвердить какими-то археологическими находками", — отмечают исследователи.