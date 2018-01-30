Космическая пыль способна уничтожить человечество, заявили ученые

Фото из открытых источников

Посмотрите на пыль в своей квартире и попытайтесь представить себе, что некоторая ее часть — это частицы вещества, прилетевшего из космоса. Звучит невероятно, но факт — каждый год на Земле оседает около шестидесяти тонн космической пыли, которая, как отмечают ученые, может представлять собой довольно серьезную угрозу для человечества.

Об аллергии на космическую пыль современной науке пока что неизвестно, однако известно, что вещество внеземного происхождения может быть весьма вредным для земной биосферы.

"Особенную опасность представляет собой вещество внегалактического происхождения, так как его структурная конфигурация может быть абсолютно чуждой нашему миру. Даже небольшого количества такой пыли может быть достаточно для того, чтобы отравить тот или иной земной биом", — цитирует ученых информационный ресурс ToDay News Ufa.

Ученые опасаются, что вместе с космической пылью на Землю могут проникнуть и какие-то чужеродные микроорганизмы. Они, правда, все еще не были обнаружены, однако чисто теоретически, безусловно, могут существовать. В общем, оказавшись за пределами Земли — не забывайте, помимо прочего, про респиратор.