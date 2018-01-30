Вторник 30 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Ученые пришли к выводу, что людям больше не нужно работать‍

Ученые пришли к выводу, что людям больше не нужно работать‍

Понедельник, 29 Января 2018 14:36
Ученые пришли к выводу, что людям больше не нужно работать‍ Фото из открытых источников

Работа не нужна — заявляют представители философского течения anti-work, убедительно доказывая, что труд приводит лишь к деградации и смерти.

 

Отталкиваясь от жутких реалий рынков труда весьма благополучных на первый взгляд западных держав, ученые приводят множество примеров существования жесткой диктатуры корпораций, в условиях которой живет (а точнее — выживает) современный мир.

 

Работая на полной занятости, сотрудники корпораций зарабатывают, в общем-то, копейки, которые никогда не повысят их социальный или какой-либо другой статус. Люди фактически существуют в рамках узаконенного рабства, на которое все просто закрывают глаза.

 

И это в двадцать первом веке, где технический прогресс позволяет переложить большую часть работ на плечи роботов! В общем, если вы все еще работаете, то на каком-то этапе вашей жизни что-то очень сильно пошло не так — заключают философы.

 

И все вроде бы логично и правильно, вот только не ясно, где брать средства для существования, если не работать. Об этом философы почему-то не говорят. Но если тренд anti-work будет укрепляться, то какие-то теоретические изыскания на этот счет просто обязаны будут появиться.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости работа

Главное за сутки
Песков: «Кремлевский доклад» - попытка повлиять на выборы в России Песков: «Кремлевский доклад» - попытка повлиять на выборы в России Готовящийся в Вашингтоне «кремлевский доклад» в Москве считают прямой и очевидной попыткой повлиять на выборы президента в России. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы действительно считаем, что…
Российские паралимпийцы выступят на ОИ-2018 в качестве нейтральных спортсменов Российские паралимпийцы выступят на ОИ-2018 в качестве нейтральных спортсменов Паралимпийцы из Российской Федерации смогут участвовать в зимних Паралимпийских играх, которые будут проводиться в южнокорейском Пхёнчхане, в качестве нейтральных атлетов. Соответствующее заявление сделали официальные представители Международного паралимпийского комитета. По данным…
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле Террористическая группировка «Исламское государство*» взяла на себя ответственность за нападение на военную академию в Кабуле. Об этом со ссылкой на связанное с террористами агентство Amaq сообщает Reuters. Атака на военную…

Читайте также
Учёные из Израиля доказали, что женщины портят жизнь‍ Учёные из Израиля доказали, что женщины портят жизнь‍ Израильские и американские ученые приблизились к пониманию фундаментальной причины, по которой у людей усложняется и портится жизнь (особенно семейная). Масштабный опрос, произведенный сотрудниками Университета Беркли и Университета Бар-Илана, показал, что…
Российские и американские ученые разработали алгоритм, который ускорит поиск новых антибиотиков Российские и американские ученые разработали алгоритм, который ускорит поиск новых антибиотиков Молодые сотрудники Центра алгоритмической биотехнологии СПбГУ под руководством Павла Певзнера вместе с ассистент-профессором Университета Карнеги — Меллон (США) Хосейном Мохимани разработали компьютерную программу, которая ускорит поиск новых антибиотиков. Результаты исследования,…
Появились подробности о новой российской орбитальной станции Появились подробности о новой российской орбитальной станции Евгений Микрин, генеральный конструктор пилотируемых космических программ Российской Федерации, приоткрыл завесу тайны над орбитальной станцией, которая придет на смену МКС. Станция, которую разработают в России в качестве замены для Международной…
Ученые из США описали новый вид вселенных Ученые из США описали новый вид вселенных Сотрудники Мичиганского университета (США) опубликовали описание вселенных нового типа. Речь идет о теоретически возможных вселенных, в которых нет слабого ядерного взаимодействия. Считается, что биологическая жизнь может существовать только в довольно…
Фото
ТОП 11 самых удивительных смотровых площадок мира ТОП 11 самых удивительных смотровых площадок мира

В июле на леднике Дахштайн в Австрии был открыт один из самых высоких подвесных мостов в мире. С нег...

Видео

 

В ДНР представили гибрид мины и «лимонки»

Опрос

Как вы относитесь к запрету МОК на использование спортсменами символики РФ на ОИ?

 

Анекдот дня

- Дорогая, ты всегда меня вдохновляешь!

- Но ты пишешь анекдоты!

- Прости.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.