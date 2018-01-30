Ученые пришли к выводу, что людям больше не нужно работать‍

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Работа не нужна — заявляют представители философского течения anti-work, убедительно доказывая, что труд приводит лишь к деградации и смерти.

Отталкиваясь от жутких реалий рынков труда весьма благополучных на первый взгляд западных держав, ученые приводят множество примеров существования жесткой диктатуры корпораций, в условиях которой живет (а точнее — выживает) современный мир.

Работая на полной занятости, сотрудники корпораций зарабатывают, в общем-то, копейки, которые никогда не повысят их социальный или какой-либо другой статус. Люди фактически существуют в рамках узаконенного рабства, на которое все просто закрывают глаза.

И это в двадцать первом веке, где технический прогресс позволяет переложить большую часть работ на плечи роботов! В общем, если вы все еще работаете, то на каком-то этапе вашей жизни что-то очень сильно пошло не так — заключают философы.

И все вроде бы логично и правильно, вот только не ясно, где брать средства для существования, если не работать. Об этом философы почему-то не говорят. Но если тренд anti-work будет укрепляться, то какие-то теоретические изыскания на этот счет просто обязаны будут появиться.