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Ученые из США обнаружили главный механизм старения‍

Понедельник, 29 Января 2018 09:16
Ученые из США обнаружили главный механизм старения‍ Фото из открытых источников

Старение следует рассматривать как генетическую или эпигенетическую программу, а не как накопление случайных мутаций в ДНК — заявляют ученые из США, подтверждая свои слова результатами наблюдений за голыми землекопами.

 

Голые землекопы — крайне экзотические зверьки, биологические особенности которых просто-таки повергают ученых в шок. Они, например, практически не подвержены процессу старения, то есть вероятность смерти от старости для немолодых голых землекопов такая же, как и для их молодых собратьев.

 

"Существует так называемое правило Гомпертца, согласно которому, вероятность смерти удваивается каждые восемь лет после тридцати. Само-собой, что это правило справедливо для людей. У животных есть нечто подобное, но там другие цифры. Но у голых землекопов все иначе — на них это правило не действует вообще", — рассказывают ученые со страниц издания Science.

 

Исследователи говорят, что уникальная способность не стареть, которой могут похвастаться голые землекопы, обусловлена не менее уникальными клеточными механизмами — у зверьков чрезвычайно хорошо развиты внутриклеточные системы, предназначенные для "ремонта" ДНК.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости старение

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