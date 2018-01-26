Вспышки на Солнце влияют на похолодание на Земле, заявили ученые

Экстремальные холода, которые мы переживаем прямо сейчас, могут быть связаны в том числе и с солнечными вспышками — говорят авторитетные климатологи, рассуждая о причинах похолодания.
"Всем очевидно, что Солнце, как главный и практически единственный источник всей доступной нам тепловой энергии, влияет на земной климат самым непосредственным образом. Вспышки, которые иногда генерирует наше светило, должны нагревать нашу планету еще в большей степени. Они, в общем-то, и нагревают, но тут не все так просто", — цитирует информационный ресурс ToDay News Ufa ученых.
Климатологи отмечают, что нагревая локальные участки атмосферы, всплески солнечной активности одновременно с этим могут охлаждать другие локальные регионы океана. Если, скажем, воздух в США нагреется в результате солнечной вспышки на 0.3 градуса по Цельсию, то температура воды в Тихом океане понизится на 0.5 градуса.
"Такие температурные колебания воздействуют на Землю весьма и весьма негативным образом. Возникают, в частности, самые разнообразные погодные аномалии — ураганы, наводнения, засухи, похолодания и так далее", — добавляют ученые.
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