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Ученые рассказали, какая еда может поднять настроение

Вторник, 23 Января 2018 21:14
Ученые рассказали, какая еда может поднять настроение Фото из открытых источников

Любители индийской кухни, закажите себе вторую порцию! Потому что ежедневное употребление частого компонента большинства ее блюд этой помогает всегда находиться в хорошем настроении и иметь отличную память.

 

Исследование проведено Калифорнийским Университетом. Предметом изучения являлась куркума и ее влияние на человека. Как выяснилось, ее составляющие улучшают настроение и память даже у людей с плохой памятью, не говоря уже о тех, у кого с этим все относительно в порядке.

 

 Отмечено положительное действие куркумы на микробляшки и нейрофибриллярные клубки в пораженном мозге. Возможно именно то, что куркума имеет противовоспалительное и антиоксидантное действие, пожилые индусы имеют самый низкий процент страдающих возрастными заболеваниями мозга и общим ухудшением когнитивных способностей.

 

 Как именно куркума оказывает эти эффекты, ученые пока объяснить не могут, но, по словам авторов исследования это связано с ее способностью уменьшать воспалительные процессы в мозге. В исследовании приняли участие четыре десятка людей, у которых была слабая память.

 

 Они были разделены на тех, кто получал плацебо и на тех, кто употреблял девяносто миллиграмм этой приправы дважды в день полтора года. Все участники проходили многократную оценку когнитивных способностей перед началом исследования и во время него.

 

 Также почти все они прошли ПЭТ мозга в начале исследования и в его конце. Люди, которые принимали куркуму, продемонстрировали значительное улучшение их памяти и внимания, а получавшие плацебо, имели те же результаты.

 

 В тестах память людей, принимавших куркуму, улучшилась почти на тридцать процентов за полтора года. Но кроме этого, было отмечено улучшение настроения, и ПЭТ-сканирование мозга подтверждало это. В частности, у участников двух групп наблюдались различия в миндалевидном теле мозга и гипоталамусе, которые отвечают за память и эмоции.

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Филингер Татьяна Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Настроение

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