Ученые рассказали, какая еда может поднять настроение

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Любители индийской кухни, закажите себе вторую порцию! Потому что ежедневное употребление частого компонента большинства ее блюд этой помогает всегда находиться в хорошем настроении и иметь отличную память.

Исследование проведено Калифорнийским Университетом. Предметом изучения являлась куркума и ее влияние на человека. Как выяснилось, ее составляющие улучшают настроение и память даже у людей с плохой памятью, не говоря уже о тех, у кого с этим все относительно в порядке.

Отмечено положительное действие куркумы на микробляшки и нейрофибриллярные клубки в пораженном мозге. Возможно именно то, что куркума имеет противовоспалительное и антиоксидантное действие, пожилые индусы имеют самый низкий процент страдающих возрастными заболеваниями мозга и общим ухудшением когнитивных способностей.

Как именно куркума оказывает эти эффекты, ученые пока объяснить не могут, но, по словам авторов исследования это связано с ее способностью уменьшать воспалительные процессы в мозге. В исследовании приняли участие четыре десятка людей, у которых была слабая память.

Они были разделены на тех, кто получал плацебо и на тех, кто употреблял девяносто миллиграмм этой приправы дважды в день полтора года. Все участники проходили многократную оценку когнитивных способностей перед началом исследования и во время него.

Также почти все они прошли ПЭТ мозга в начале исследования и в его конце. Люди, которые принимали куркуму, продемонстрировали значительное улучшение их памяти и внимания, а получавшие плацебо, имели те же результаты.

В тестах память людей, принимавших куркуму, улучшилась почти на тридцать процентов за полтора года. Но кроме этого, было отмечено улучшение настроения, и ПЭТ-сканирование мозга подтверждало это. В частности, у участников двух групп наблюдались различия в миндалевидном теле мозга и гипоталамусе, которые отвечают за память и эмоции.