Учёные: Мозг женщин не отключается во время занятий любовью

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Повышение активности половых органов не всегда ведет к уменьшению активности мыслительных органов — говорят канадские ученые, выяснившие, что женский мозг более активен во время секса, чем мужской.

Сотрудники расположенного в Монреале Университета Макгилла, которые сосредоточились на выявлении различий между активностью мозга мужчины и женщины во время полового контакта, обнаружили довольно интересные особенности, обусловленные гендером.

"Мы анализировали визуальные стимулы, имеющие отношение к сексуальному возбуждению. Оказалось, что соответствующая активность мужского и женского мозга характеризуется целым комплексом различий", — говорят авторы исследования.

Ученые подчеркивают, что им не удалось обнаружить доказательства предположения, согласно которому мозг женщины может решать сколько-нибудь сложные задачи во время любовного соития.

"Нет, это фантастика. Речь идет лишь о том, что активность женского мозга во время секса выше, чем активность мужского. Но мы пока что точно не знаем, с какими конкретно мозговыми процессами связана зарегистрированная активность", — заключают ученые.