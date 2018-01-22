Ученые нашли способ научить человека левитировать

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Британские ученые, осуществлявшие эксперименты с так называемым "акустическим тяговым лучом", немного приблизились к тому, чтобы заставить человека левитировать.

Ученые из Университета Бристоля, в частности, направили тот самый акустический тяговый луч на лекарственные пилюли, помещенные в человеческий организм.

"Еще совсем недавно считалось, что при помощи акустических тяговых лучей можно двигать лишь совсем небольшие объекты. Ну, просто потому, что попытки двигать объекты, которые крупнее, чем длина акустической волны, приводили к их неконтролируемому вращению", — рассказывают исследователи.

Инженеры из Бристоля, как сообщает издание Physical Review Letters, научились справляться с неконтролируемым вращением — для этого они задействовали особую технологию, основанную на быстром изменении направления крутящего момента воронок. Тяговый луч, тем самым, получают необходимую ученым стабилизацию.

Акустические тяговые лучи, по словам ученых, могут использоваться даже для левитации людей. Впрочем, до этого момента пока что далековато — отмечают ученые, заставляющие левитировать пилюли.