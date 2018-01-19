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Назван лучший способ заставить людей работать вместе

Четверг, 18 Января 2018 17:25
Назван лучший способ заставить людей работать вместе Фото из открытых источников

Новые исследования позволяют предположить, что ключом к эффективному взаимодействию между людьми может быть гибкость в выборе своих сотрудников и удобстве работы с установленными контактами.

 

"Во-первых, важно признать, что сотрудничество между людьми не имеет смысла" -, сказал Дэвид Меламед, доцент социологии в The Ohio State Universityи ведущий автор исследования, которое появилось в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. 

 

«С эволюционной точки зрения сотрудничество не должно существовать между людьми - вы всегда делаете что-то лучше, не сотрудничая, потому что тогда люди не могут прервать вас или воспользоваться вами, - сказал Меламед, - Особенно в одноразовом взаимодействии, это существенно удешевляет кому-то выгоду, и исследователи долгое время работали для того, чтобы понять, почему люди стараются работать вместе».

 

В этом исследовании Меламед и его соавторы стремились выявить, какие условия побудили людей к сотрудничеству.

 

Чтобы ответить на их вопросы, они нашли участников через сайт Amazon Mechanical Turk - услугу, которая позволяет исследователям и другим людям нанимать или привлекать людей со всего мира для самых разных целей. Для этого исследования все участники были из Соединенных Штатов.

 

Те, кто согласился участвовать, играли в онлайн-игры, в которых каждый игрок начинал с 1000 денежных единиц, которые переводились в 1 доллар на реальные деньги, которые они могли бы забрать. Если один из игроков согласился заплатить другому игроку 50 денежных единиц, этот второй человек фактически приобретал 100 единиц.

 

«Итак, вы по сути согласились отказаться от пяти центов, чтобы кто-то выиграл 10 центов», - сказал Меламед.

 

Каждая из 16-раундовых игр, рассмотренных в исследовании, включала около 25 участников, некоторые из которых участвовали в нескольких играх с разными сценариями. Всего в исследовании приняли участие 810 человек.

 

Некоторые из игр генерировали случайные коммуникации, в которых могли взаимодействовать определенные люди. Другие включали кластерные коммуникации, в которых небольшая группа имела несколько соединений - схему, которая была предназначена для имитации реальной жизни, где люди часто работают в команде.

 

И коммуникации были либо статическими, либо динамическими. В статических игрок может взаимодействовать только с назначенными партнерами на время. В динамических коммуникациях участники могли сократить связи с другим игроком и сформировать новые.

 

Кроме того, некоторые из игр включали информацию о репутации. Участники были отмечены на основе их истории готовности делиться деньгами. Идея состояла в том, чтобы проверить, одобряются ли те, кто известен для сотрудничества, другими игроками, и было ли это основано на репутации - факторе, который играл важную роль в том, может ли человек быть партнером с другим.

 

Меламед и его партнеры-исследователи с удивлением обнаружили, что в этом исследовании репутация не играла никакой роли в сотрудничестве. Выводы, возможно, отошли от предыдущих исследований из-за различий в размерах и дизайне исследования, пояснил он, объяснив, что большая часть предыдущей работы в этой области была проведена в группах по 100 или менее человек. 

 

Коллаборация в целом была высокой и самой высокой, когда участники работали в кластерах и имели возможность отказаться от одного партнера в пользу другого.

 

«Применение того, что мы узнали, может способствовать развитию сотрудничества», - сказали ученые.

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Яй Евгения Опубликовано в Наука   Теги Новости Наука

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