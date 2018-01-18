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Генетики объяснили, почему Дональд Трамп спит всего 4 часа в день

Четверг, 18 Января 2018 14:06
Генетики объяснили, почему Дональд Трамп спит всего 4 часа в день Фото из открытых источников

Низкая потребность в сне, которая, как недавно выяснилось, есть у сорок пятого президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, является довольно редкой и все еще плохо изученной биологической особенностью, разобраться в которой пытаются, в частности, генетики.

 

Удивительно, но факт — для того, чтобы выспаться, Трампу достаточно всего четыре-пять часов. "Если я пытаюсь поспать подольше, то начинаю ворочаться и думать о том, что могло произойти, пока я спал", — комментирует свою особенность сам лидер США.

 

Еще более удивительно, но тоже факт — сорок четвертый президент США, Барак Обама, тоже спал не более четырех-пяти часов в сутки. Что же это, для того, чтобы стать президентом США, нужно обладать низкой потребностью в сне? Неизвестно, но есть мнение, что люди с такой особенностью имеют реальное преимущество над остальными, так как у них элементарно больше времени для действий.

 

Генетик Ин-Хуи Фу из расположенного в Сан-Франциско Калифорнийского университета считает, что низкая потребность в сне — это генетически обусловленный феномен, который проявляется уже в раннем детстве. То есть не стоит путать эту особенность с приобретенными расстройствами сна.

 

"Все дело в активности гена DEC2, которая повышена у таких людей, как Трамп. Этот ген отвечает за регулирование циркадных ритмов, но мы пока что точно не знаем, что конкретно он делает", — говорит ученый.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Трамп

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