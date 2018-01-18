Математики рассказали, как приготовить идеальную жареную картошку‍

Хотите приготовить идеальную запеченную картошку? Тогда вам понадобятся математические расчеты, произведенные студентами Эссекского университета, которые нашли и исправили неточность в рецепте "картошки по-деревенски" от Хестона Блюменталя.
Суть открытия студентов заключается в способе нарезания картофеля, который позволяет максимизировать площадь его поверхности. В общем, если вы хотите резать картошку правильно и по-научному, то посмотрите видео ниже, там рассказано и показано, как конкретно следует делать это.
"Разработанный нами метод называется edge cut, то есть картофелину необходимо резать под углом примерно в тридцать градусов", — рассказывают авторы открытия.
Стоит отметить, что метод нарезки, показанный на видео, предназначен для приготовления так называемой "картошки по-деревенски" — то есть порезанного на дольки картофеля, который затем варится и запекается в духовке. В рецепте идеальной запеченной картошки, кстати, есть и другие важные тонкости — это, например, промывание картошки в холодной воде для удаления лишнего крахмала или замена растительного масла на альтернативные жиры.
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