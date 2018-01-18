Ученые рассказали, как лунные затмения влияют на человека

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В 2018 году земляне смогут наблюдать сразу несколько весьма интересных астрономических явлений. Среди них, в частности, будут присутствовать лунные затмения, первое из которых случится уже совсем скоро — тридцать первого января.

Тень от Земли упадет на Луну, которая от этого сменит свой цвет на довольно устрашающий кроваво-красный. Эффектное зрелище не обойдет стороной и жителей Российской Федерации.

Впрочем, максимально насладиться явлением смогут в первую очередь жители Северной Америки и Азии. А вот жители западных регионов России увидят лишь завершение затмения. Но, тем не менее, увидят.

"Так уж повелось еще с давних пор, что люди испытывают страх, когда видят кроваво-красную Луну. Что, в общем-то, и не удивительно, так как выглядит это явление действительно жутковато. Поэтому совершенно справедливо считается, что лунное затмение — это зловещий знак, который не сулит ничего хорошего", — цитирует экспертов информационный ресурс ToDay News Ufa.

Ученые, в свою очередь, говорят, что лунные затмения никак не влияют на здоровье и самочувствие людей. Некоторое беспокойство могут чувствовать разве что психически нестабильные граждане.