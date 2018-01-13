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Ученые рассказали, почему опасно проходить тесты

Пятница, 12 Января 2018 20:56
Ученые рассказали, почему опасно проходить тесты Фото из открытых источников

Большинство людей считают, что человек становится мудрее с возрастом по причине накопленного опыта. При этом в одном и том же возрасте, умственные способности разных людей явно варьируются, от глупого до мудрого. Так есть ли объективный способ измерить мудрость?

 

Группа исследователей из Калифорнийского Университета в Сан-Диего считает, что мудрость может быть объективно измерена, причем новым, ими придуманным методом. Они опробовали свои идеи на пяти сотнях взрослых в возрасте от 25 до 104 лет. Участниками исследования стало почти равное количество мужчин и женщин, у большинства из которых было высшее образование. 

 

Ученые разработали ряд вопросов, которые касались физических, когнитивных и психосоциальных аспектов жизни. В совокупности ответы давали количественный указатель мудрости, который можно использовать как ориентир для сравнения. Участники оценили ряд заявлений путем согласия или несогласия по шкале от 1 до 5. 

 

Вопросы касались поведения (просоциальное поведение, эмпатия, альтруизм и социальное сотрудничество), принятия решений/прагматичности, эмоционального самоконтроля, самопонимания, терпимости, способности эффективно справляться с неопределенностью. Таким образом, этот вопросник эффективно определяет различия между степенью мудрости различных людей. 

 

Ограничения исследования заключаются в том, что ответы были сообщены, а не получены эмпирически, так что некоторые предположения могут быть поставлены под сомнение. Например, является ли чувство благополучия надежным показателем мудрости? Ведь человек может чувствовать себя хорошо из-за удачного обстоятельства или из-за заблуждения. 

 

Всегда ли разумно терпимо относиться к разным ценностям, особенно если это приводит к политкорректности, породившей зло, которое нужно ликвидировать? Насколько разумна неоднозначность, если она означает избегание решения важных проблем? Это подводит нас к определению мудрости, которую трудно определить. Конечно, мы должны стремиться быть мудрыми, но не без чрезмерной фиксации на том, что это значит. 

 

Единственная ценность опросников, касающихся определения мудрости, заключается в функции обучения, помогающей показать людям, что такое мудрость конкретными примерами. Другим полезным значением может быть клиническая оценка ухудшения умственных способностей с возрастом. 

 

Такие опросники могут быть использованы для приема в престижные университеты, найма в отрасли, требующие эмоциональной и познавательной зрелости, или принятия в определенные соцгруппы. Но в большинстве случаев, их использование дает повод для манипуляции людьми, которые проходят тест и дискриминации теми, кто использует результаты теста для принятия решения.

 

Ученые продвигают свою «шкалу мудрости Сан-Диего (SD-WISE)» как новый способ суждения о людях, который следует добавить к оценке IQ, SAT и другим подобным. Безусловно, они имеют определенную ценность, но дело в том, что возможности злоупотребления огромны. 

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Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости тесты

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