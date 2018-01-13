Ученые рассказали, что испытывают обычные люди при виде роботов

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Японские ученые попытались разобраться в эффекте "зловещей долины" — психологическом феномене, который заставляет людей бояться человекоподобных роботов.

В двадцать первом веке, когда роботы, в том числе и антропоморфные, становятся все более распространенными, проблема, которую принято именовать эффектом "зловещей долины", приобретает особенную актуальность. Именно поэтому исследователи из Университета Осаки решили провести специализированный эксперимент.

"Для того, чтобы понять, что чувствуют люди при виде роботов, мы записали несколько видеороликов с андроидом Geminoid F, а также сделали несколько записей с живыми людьми, которые выполняли те же движения, что и андроид. Затем мы демонстрировали эти ролики подопытным", — рассказывают авторы экспериментального исследования.

Оказалось, что все дело в некоторой неестественности движений роботов — человеческий мозг очень тонко считывает движения антропоморфных существ, поэтому, когда он пытается проанализировать движения выглядящей как человек машины, то, что называется, сбоит, в результате чего и возникает тот самый эффект "зловещей долины". С развитием робототехники, говорят эксперты, эта проблема будет преодолена.