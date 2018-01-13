Ученые составили карту досягаемости городов мира

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Ученые создали карту, отображающую доступность городов Земли. Под доступностью городов, как следует из посвященного карте материала, появившегося в издании Nature, подразумевается время, которое необходимо потратить на дорогу в ближайший город из той или иной точки земного шара.

"Для того, чтобы получать доступ к услугам, которые нужны для нормальной жизнедеятельности человека, необходимо находиться в городе. Жителям стран с высокой плотностью населения это непонятно, но в некоторых уголках нашей планеты нужно потратить значительные объемы времени, чтобы добраться до города. Под городами мы, если что, подразумеваем населенные пункты, в которых живут хотя бы пятьдесят тысяч человек", — рассказывает ведущий автор карты, сотрудник Оксфордского университета Даниэль Вайсс.

Ученые из разных стран мира, возглавленные Вайссом, проанализировали огромное количество данных, чтобы составить карту доступности городов мира. Учитывались, в частности, данные Open Street Maps и Google.

"Места с максимальной удаленностью от городов — это, например, Сибирь, север Канады, экваториальная часть Южной Америки, а также центральные районы Австралии и окрестности пустыни Сахара. Однако большая часть населения Земли живет в часовой доступности от города", — заключают ученые.