Ученые нашли зависимость между успеваемостью студентов и смартфонами

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Студенты, у которых наблюдаются выраженные степени зависимости от мобильных телефонов, демонстрируют худшую успеваемость, чем учащиеся, не зависимые от электронных гаджетов. Такие выводы сделали исследователи из Бельгии.

"Результаты нашей научной работы говорят о том, что студенты, которые буквально не выпускают смартфоны из рук, учатся заметно хуже, чем те, которые используют смартфон только по необходимости", — цитирует авторов исследования тв-канал VRT.

Сотрудникам университетов Гента и Антверпена удалось выяснить, что средний студент (по крайней мере — бельгийский) "проверяет" свой мобильный девайс три-пять раз в течение урока. То есть — как минимум дважды в час.

"Существует четкая корреляция между успеваемостью и зависимостью от смартфонов. Если, например, взглянуть на проходные баллы студентов, то разницу видно сразу — у любителей смартфонов этот показатель составляет шестьдесят процентов, а у тех, кто пользуется девайсами только по необходимости — семьдесят", — отмечают ученые.

Смартфоны, само-собой, дают студентам и некоторые преимущества — например, позволяют осуществлять коллективную работу или оперативно собирать информацию, так что однозначно говорить о вреде мобильных устройств в контексте учебы нельзя.