Ученые: «Сигналы пришельцев» порождают «мертвые звезды»

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Таинственные радиовсплески, природу которых астрономы не могут понять вот уже более десяти лет, получили еще одно возможное объяснение — ученые предположили, что так называемые FRB (Fast Radio Bursts, Быстрые радиовсплески) могут порождаться "мертвыми звездами", то есть нейтронными звездами редкого типа — магнетарами.

"Быстрые радиовсплески являются своеобразными индикаторами активности довольно экзотического типа звезд — магнетаров. Когда такой объект взаимодействует с материей, окружающей его, то образуются вспышки энергии колоссальной мощности, которые мы и фиксируем как FRB. Вообще, магнетары — это очень страшные звезды. Персонально я не хотел бы жить в окрестностях одной из них. Вы бы, наверное, тоже не хотели. Сами подумайте — если бы в Млечном Пути был хотя бы один магнетар, у нас бы периодически не работало радио. Идете по улице, болтаете по мобильному телефону — и тут бац, и связь пропала. Ужасно же!", — рассказывает сотрудник Корнеллского университета в Итаке, Джеймс Кордес.

Стоит отметить, что теория, созданная учеными под руководством Кордеса, является лишь одним из многих объяснений феномена FRB.

Единого мнения у астрономов и астрофизиков все еще нет, потому что быстрые радиовсплески фиксируются слишком редко и внезапно. Некоторые эксперты говорят, что они очень напоминают попытки инопланетян установить с нами контакт.