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Что происходит с мозгом во время несчастной любви

Среда, 10 Января 2018 21:41
Что происходит с мозгом во время несчастной любви Фото из открытых источников

С нашим мозгом происходит немало вещей, когда мы сталкиваемся с неразделенной любовью или расставанием, одним словом, с тем, что приносит нам душевные страдания. Но можно выделить три основных способа, которыми мы страдаем, считают ученые Нью-Йоркского Университета. 

 

Наше сердце может буквально чувствовать, как будто оно болит. Но не только оно «участвует» в том тяжелом состоянии, которое возникает при любовных страданиях. Понимание того, почему мы чувствуем, думаем и ведем себя именно так, важно для того, чтобы научиться воздействовать на подобное состояние, считают исследователи. 

 

Страдальцы с «разбитым сердцем» ощущают эмоциональную боль, как сильную физическую. Это показали исследования с использованием МРТ. В мозге активируются механизмы, которые активны при физической боли. Некоторыми душевные страдания оценивались как равнозначные «невыносимой» физической боли. 

 

При этом физическая боль не бывает такой же продолжительной, как боль от горя, которая может длиться нескольких часов, дней, недель и даже месяцев. Кроме того, в такие моменты люди испытывают «синдром отмены», как при наркомании. Согласно данным, полученным с помощью МРТ, в мозге активируются те же механизмы, что и у кокаиновых и опиодных наркозависимых при «ломке». 

 

Эти тяжелые абстинентные симптомы (от потери любви) оказывают негативное влияние на способность нормально мыслить и функционировать. Вот почему любовные страдания вызывают комплексное состояние, когда «больные» ничего не могут делать, и находятся в «нездоровом» психическом состоянии. 

 

Когда сердце страдает, мозг тоже не работает в привычном режиме, его как бы заклинивает, поэтому он беспрестанно порождает навязчивые мысли об объекте любви. Это происходит снова, и снова. Визуальный образ, фрагмент разговора, совместное событие или какое-то другое напоминание… 

 

Каждый раз, когда появляется такая непроизвольная мысль, она «встряхивает» нас, вновь открывает нашу рану, порождая новый всплеск эмоциональной боли и вызывая вышеупомянутые «синдром отмены». Подобные навязчивые мысли возникают десятки раз за короткое время, со своим разрушительным воздействием, поэтому логично, что многие из нас пытаются прекратить страдание хотя бы на время любыми способами.

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Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости Любовь

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