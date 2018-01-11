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Ученые СПбГУ помогут спасти редких африканских носорогов

Среда, 10 Января 2018 16:35
Ученые СПбГУ помогут спасти редких африканских носорогов Фото из открытых источников

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета и Университета Претории создали уникальную базу данных профилей ДНК черных и белых носорогов — редких животных, которые из-за ценных рогов становятся жертвами браконьеров.

 

Генетические паспорта млекопитающих позволяют находить связь между незаконным товаром и местом, где было убито животное, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Результаты исследования, поддержанного Российским научным фондом, опубликованы в престижном научном журнале Current Biology.

 

Черный и белый африканские носороги (Diceros bicornis и Ceratotherium simum) входят в Красный список исчезающих видов Международного союза охраны природы (МСОП), который составляется параллельно с Красной книгой. Главная причина истребления редких животных — их ценные рога, которые используют в народной медицине и ювелирной промышленности. Контрабандный товар особенно популярен в азиатских странах, преимущественно во Вьетнаме и Китае. Обороты незаконной охоты постоянно растут: за последние 10 лет были убиты более чем 7000 особей, а в 2011 году один из подвидов черного носорога — Diceros bicornis longipes — был признан вымершим.

 

Чтобы решить эту проблему, исследователи Центра геномной биоинформатики СПбГУ им. Ф. Г. Добржанского вместе с коллегами из лаборатории генетики факультета ветеринарии Университета Претории (Южная Африка) разработали систему RhODIS — уникальную базу, где собраны ДНК более чем 20 000 африканских носорогов. Для установления связи конкретного рога с местом, где погибло животное, специалисты СПбГУ исследовали генетические образцы 3085 белых и 883 черных носорогов. Им удалось выявить в последовательностях ДНК животных 23 коротких тандемных повтора (STR), благодаря которым идентифицировать конкретного носорога теперь можно практически по любой ткани: самому рогу, сувениру или даже порошку из кости.

 

В научной статье описаны девять случаев, когда доказательства, полученные благодаря системе RhODIS, использовались в судебных разбирательствах. Один из процессов, где фигурировали три рога и ткани двух погибших животных, завершился для подсудимого приговором на 29 лет тюремного заключения.

 

«Сегодня в обществе есть некий скептицизм относительно того, что геномные исследования могут иметь прикладное значение и приносить конкретную пользу, — рассказал Стефан О’Брайен, руководитель Центра геномной биоинформатики им. Ф. Г. Добржанского СПбГУ, глава лаборатории генетического разнообразия в Национальном институте рака (США). — Представленные здесь генетические данные носорогов — это лучший пример того, как лабораторные исследования способствуют совершенствованию законодательства, связанного с охраной животных».

 

Исследователи подчеркивают, что база RhODIS продолжает пополняться новыми данными, а ее применение не ограничивается поиском преступников. Система поможет избежать близкородственных скрещиваний между носорогами, тем самым поддерживая репродуктивный потенциал сохранившихся особей. К тому же на основе этой базы данных могут быть созданы аналогичные механизмы защиты многих других исчезающих животных.

 

«Такие исследования никогда не проводили в отношении какого-либо другого вида, находящегося под угрозой исчезновения. Именно поэтому наша работа должна стать ориентиром для научно обоснованной политики сохранения видов», — отметил Стефан О’Брайен.

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Волкова Алена Опубликовано в Наука   Теги Новости носорог СПбГУ

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