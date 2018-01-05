Простой способ выглядеть моложе назвали ученые

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Конечно, правильное питание, подвижный образ жизни и спорт — это важно для того, чтобы выглядеть моложе своих настоящих лет, но не единственное. Ученые рассказывают, что для омоложения необходимо обязательно делать зарядку для мышц лица.

Научные работники из Северо-Западного Университета в штате Иллинойс, Соединенные Штаты Америки, смогли доказать, что тридцатиминутные ежедневные упражнения мышц лица помогут приостановить развитие мимических морщин, а также сделают лицо свежее и моложе.

Авторы работы добавляют, что нагрузка на мышцы лица дают возможность долго не прибегать к дорогостоящим лифтинг-кремам. Курс специальной зарядки расписывается всего на двадцать недель. В тренировку входят тридцать специальных упражнений, каждое необходимо выполнять одну минуту.

После окончания курса врачи-дерматологи исследовали респондентов, которые приняли участие в эксперименте и каждый день делали зарядку для лица. В итоге было установлено, что все показатели здоровья кожи, такие как эластичность и упругость, стали лучше как минимум на пятьдесят процентов.