Пятница 05 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Простой способ выглядеть моложе назвали ученые

Простой способ выглядеть моложе назвали ученые

Пятница, 05 Января 2018 13:08
Простой способ выглядеть моложе назвали ученые Фото из открытых источников

Конечно, правильное питание, подвижный образ жизни и спорт — это важно для того, чтобы выглядеть моложе своих настоящих лет, но не единственное. Ученые рассказывают, что для омоложения необходимо обязательно делать зарядку для мышц лица. 

 

Научные работники из Северо-Западного Университета в штате Иллинойс, Соединенные Штаты Америки, смогли доказать, что тридцатиминутные ежедневные упражнения мышц лица помогут приостановить развитие мимических морщин, а также сделают лицо свежее и моложе. 

 

Авторы работы добавляют, что нагрузка на мышцы лица дают возможность долго не прибегать к дорогостоящим лифтинг-кремам. Курс специальной зарядки расписывается всего на двадцать недель. В тренировку входят тридцать специальных упражнений, каждое необходимо выполнять одну минуту. 

 

После окончания курса врачи-дерматологи исследовали респондентов, которые приняли участие в эксперименте и каждый день делали зарядку для лица. В итоге было установлено, что все показатели здоровья кожи, такие как эластичность и упругость, стали лучше как минимум на пятьдесят процентов.

Яндекс.Дзен

Апостолова-Полищук Надежда Опубликовано в Наука   Теги Новости ученые Кожа лицо Морщины старение Молодость Зарядка

Главное за сутки
Суд Молдавии разрешил обойти вето президента на ограничения СМИ России Суд Молдавии разрешил обойти вето президента на ограничения СМИ России Конституционный суд Молдавии разрешил парламенту обойти президентское вето на закон, ограничивающий трансляцию российских телеканалов в республике. Такой вердикт вынесли 5 января судьи в ответ на запрос депутата от контролирующей законодательный…
В РФ стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина В РФ стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина Первые пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на пост главы государства открылись в Хабаровске. Об этом рассказала региональный координатор участвующего в сборе подписей движения "Волонтеры Победы" в Хабаровском…
В КНДР приняли предложение Южной Кореи по переговорам В КНДР приняли предложение Южной Кореи по переговорам КНДР приняла предложение Южной Кореи о проведении переговоров на высшем уровне на следующей неделе, пишет «Ренхап» со ссылкой на представителя министерства Южной Кореи по вопросам объединения. Сообщается, что речь идет…

Читайте также
Что люди решают начать делать с Нового года Что люди решают начать делать с Нового года Глобальный опрос, проведенный международной аналитической компанией Nielsen, выявил, что люди решают начать делать в новом году. Большинство людей. 37% намереваются начать вести здоровый образ жизни. Они буквально клянутся, что следующий…
Ученые назвали опасные эффекты алкогольного опьянения Ученые назвали опасные эффекты алкогольного опьянения Ученые из Великобритании смогли выявить, что спиртные напитки могут стать причиной возникновения скрытых предрассудков, что приводит к агрессивному поведению по отношению к другим людям. Было установлено, что преступлений на почве…
Ученые: Первыми американцами были русские Ученые: Первыми американцами были русские Специалисты из Аляскинского Университета изучили ДНК индейской девочки, которая скончалась в конце последнего ледникового периода, это помогло установить, что ее предками являлись приехавшие люди из России примерно 25 000 лет…
Простой способ выглядеть моложе назвали ученые Простой способ выглядеть моложе назвали ученые Конечно, правильное питание, подвижный образ жизни и спорт — это важно для того, чтобы выглядеть моложе своих настоящих лет, но не единственное. Ученые рассказывают, что для омоложения необходимо обязательно делать…
Фото
Жители Норвегии каждый год строят из пряников один и тот же город Жители Норвегии каждый год строят из пряников один и тот же город

Каждый год в середине ноября в Бергене появляется необычный городок. Прямо на главной площади этого ...

Видео

 

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина 2018

Опрос

Как вы проводите новогодние каникулы?

 

Анекдот дня

Каков период полураспада оливье?

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков
Если ты молодой — это не значит, что ты не можешь быть успешным! Все больше молодых людей, как мужчин, так и женщин, доказывают, что стать успешным бизнесменом можно уже к тридцати годам. Таким же предпринимателем и является тридцатилетний Сергей Косенко, который создал собственную компанию еще…
Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин
Для многих людей нашего многомиллионного мира задача найти свою половинку и создать полноценную семью остается не посильной. Печальная статистика показывает, что в России количество одинокий людей превышает 40%, а в Москве этот показатель еще выше и достигает 50%. Причин этому может быть множество. Но не…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.