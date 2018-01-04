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Ученые: Первыми американцами были русские

Четверг, 04 Января 2018 13:27
Ученые: Первыми американцами были русские Фото из открытых источников

Специалисты из Аляскинского Университета изучили ДНК индейской девочки, которая скончалась в конце последнего ледникового периода, это помогло установить, что ее предками являлись приехавшие люди из России примерно 25 000 лет назад.

 

Шестинедельная девочка умерла примерно 11 500 лет назад. Гены малышки могли показать, что первые люди приехали на эту территорию гораздо раньше, чем до этого считалось ранее, а в будущем они разделились на три основные индейские группы. 

 

Останки ребенка были найдены на Аляске еще в 2013 году, но только сейчас специалисты смогли расшифровать ее геном. Проанализировав ДНК останков, авторы работы пришли к выводу о том, что среди предков ребенка были приезжие из Сибири. Во время последнего ледникового периода Сибирь и Аляска связывалась сухопутным мостом, поэтому древние люди и смогли попасть на Аляску

 

На протяжении более десяти тысяч лет шел контакт между евразийским и американским населением, он прервался примерно 25 000 лет назад, скорее всего, это было связано с климатом. Потомков переселенцев назвали «древними берингинами». 

 

Авторы работы заключают: «Наша работа указала на обстоятельства появления коренного населения Америки и показывают, как данные ранние популяции мигрировали и расселялись по всей территории Северной Америки».

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Апостолова-Полищук Надежда Опубликовано в Наука   Теги Новости Аляска переселенцы Америка США русские

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