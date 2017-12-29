В 2018 году россияне увидят самое продолжительное за сто лет лунное затмение

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В следующем году земляне увидят сразу пять затмений, среди которых будет самое продолжительное за последние 100 лет лунное затмение. Его, по словам Николая Железнова, офпредставителя Института прикладной астрономии Российской академии наук, смогут наблюдать и жители России.

"Наступающий год будет богатым на лунные и солнечные затмения. Одно из таких явлений, лунное затмение двадцать седьмого июля, будет самым продолжительным за сто лет. Феномен, который будет продолжаться час и сорок три минуты, смогут увидеть жители России и СНГ", — заявил Железнов.

Затмение-рекордсмен начнется 27 июля в 20:13 по московскому времени. Полная фаза будет наблюдаться с 22:30 до 01:14 двадцать восьмого июля.

"Лунное затмение смогут увидеть жители большей части регионов Российской Федерации, кроме Дальнего Востока", — уточнил представитель Института прикладной астрономии РАН.

Кроме затмений, космос приготовил для землян еще несколько впечатляющих астрономических зрелищ. Например — три яркие кометы. В июле-августе 2018-го в средних широтах Северного полушария можно будет, в частности, невооруженным глазом наблюдать комету Panstarrs, которую совсем недавно открыли астрономы из США.