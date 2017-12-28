Спутник "Ангосат" был выведен на целевую орбиту — к средствам доставки вопросов нет

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Первый ангольский спутник AngoSat-1, произведенный российской ракетно-космической корпорацией "Энергия" для Анголы, был выведен на целевую орбиту, то есть к средствам доставки нет никаких претензий. Соответствующей информацией поделился с журналистами источник в космической отрасли РФ.

AngoSat-1, напомним, перестал подавать сигналы практически сразу же после выхода на геостационарную орбиту, в результате чего аппарат был признан неработоспособным.

"Орбитальный аппарат Ангосат-1, доставленный в околоземное пространство двадцать шестого декабря при помощи ракеты "Зенит" и разгонного блока "Фрегат", достиг целевой геостационарной орбиты, то есть к средствам выведения нет никаких вопросов", — говорит источник.

То есть причина, по которой аппарат не выходит на связь, кроется непосредственно в нем. В данный момент не известно, что именно стало причиной отказа первого ангольского спутника. Сообщается, что сателлит был застрахован на сто двадцать один миллион долларов.