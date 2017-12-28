Четверг 28 декабря 2017 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Спутник "Ангосат" был выведен на целевую орбиту — к средствам доставки вопросов нет

Спутник "Ангосат" был выведен на целевую орбиту — к средствам доставки вопросов нет

Четверг, 28 Декабря 2017 12:06
Спутник &quot;Ангосат&quot; был выведен на целевую орбиту — к средствам доставки вопросов нет Фото из открытых источников

Первый ангольский спутник AngoSat-1, произведенный российской ракетно-космической корпорацией "Энергия" для Анголы, был выведен на целевую орбиту, то есть к средствам доставки нет никаких претензий. Соответствующей информацией поделился с журналистами источник в космической отрасли РФ.

 

AngoSat-1, напомним, перестал подавать сигналы практически сразу же после выхода на геостационарную орбиту, в результате чего аппарат был признан неработоспособным.

 

"Орбитальный аппарат Ангосат-1, доставленный в околоземное пространство двадцать шестого декабря при помощи ракеты "Зенит" и разгонного блока "Фрегат", достиг целевой геостационарной орбиты, то есть к средствам выведения нет никаких вопросов", — говорит источник.

 

То есть причина, по которой аппарат не выходит на связь, кроется непосредственно в нем. В данный момент не известно, что именно стало причиной отказа первого ангольского спутника. Сообщается, что сателлит был застрахован на сто двадцать один миллион долларов.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости спутник

Главное за сутки
Крупные операторы запустили процедуру изменения тарифов для отмены роуминга Крупные операторы запустили процедуру изменения тарифов для отмены роуминга Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров сообщил, что все крупные операторы связи в РФ запустили процедуру по изменению своих тарифов для постепенной отмены роуминга внутри России. "Все…
В Москве задержан устроивший стрельбу бывшый собственник фабрики "Меньшевик" В Москве задержан устроивший стрельбу бывшый собственник фабрики "Меньшевик" Бывший собственник фабрики "Меньшевик", который устроил стрельбу в Москве на территории этого предприятия в среду, задержан в столице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. "В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий…
Подозреваемый в совершении взрыва в супермаркете Петербурга попал на видео Подозреваемый в совершении взрыва в супермаркете Петербурга попал на видео Опубликованы приметы подозреваемого в подрыве супермаркета «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. Молодой человек пришел под видом покупателя и оставил рюкзак в камере хранения примерно за полчаса до того, как устройство сработало…

Читайте также
Эксперт назвал ТОП-5 ужасных апокалипсисов в 2018 году Эксперт назвал ТОП-5 ужасных апокалипсисов в 2018 году До конца 2017-го года остаются считанные дни, однако время для апокалипсиса, который в разных вариациях прогнозировали на текущий год футурологи, еще есть. Эксперты собрали самые угрожающие варианты конца света, который…
Психологи назвали способ, который помогает достичь желаемого Психологи назвали способ, который помогает достичь желаемого Как получить то, что хочется, рассказали американские психологи. Оказывается, все очень просто. Был проведен общественный опрос, относительно общего совета для тех, кто хочет стать более счастливым. Ответ простой. Решите для…
В Млечном Пути находится огромное кладбище алмазов, уверены ученые В Млечном Пути находится огромное кладбище алмазов, уверены ученые Всем известно, что Солнце является звездой. Звездами же принято считать массивные раскаленные газовые шары, которые излучают свет. Но, как уверяют ученые, нельзя быть однозначными в этом вопросе. Как пример ученые…
Жизнь на Земле появилась благодаря «удару Зевса», предположили ученые Жизнь на Земле появилась благодаря «удару Зевса», предположили ученые Ученые приблизились к пониманию процессов, в результате которых неорганические вещества трансформируются в органические. Тайна, окутывающая зарождение жизни, уже не столь непостижима. Всем известно, что вся существующая в мире органика возникла…
Фото
Невероятное зрелище: Финский залив и шарики изо льда Невероятное зрелище: Финский залив и шарики изо льда

Воды Финского залива в прибрежной части покрылись ледяными шарами диаметром от 5 до 10 см. Пока поль...

Видео

 

Самые опасные моменты на Нюрбургринге 

Опрос

Сколько вы готовы потратить на празднование Нового года?

 

Анекдот дня

Скоро к неудачникам, которые не успели купить биткоин, прибавятся неудачники, которые не успели его продать.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков
Если ты молодой — это не значит, что ты не можешь быть успешным! Все больше молодых людей, как мужчин, так и женщин, доказывают, что стать успешным бизнесменом можно уже к тридцати годам. Таким же предпринимателем и является тридцатилетний Сергей Косенко, который создал собственную компанию еще…
Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин
Для многих людей нашего многомиллионного мира задача найти свою половинку и создать полноценную семью остается не посильной. Печальная статистика показывает, что в России количество одинокий людей превышает 40%, а в Москве этот показатель еще выше и достигает 50%. Причин этому может быть множество. Но не…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.