Суперлуние в Москве можно будет наблюдать в ночь с 1 на 2 января

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Москвичи и гости города смогут наблюдать суперлуние в ночь с первого на второе января. Чарующее зрелище можно будет увидеть при условии ясной погоды.

Как сообщается на сайте столичного планетария, Лена приблизится к Земле в 00-56 минут по мск. Расстояние между планетой и спутником составит 356 тысяч 565 километров. Полнолуние наступит в 5-25 по мск.

"Луна будет находиться высоко над созвездием Ориона, в Близнецах", - рассказали в планетарии.

Суперлуну можно наблюдать каждый год, но в этом году оно будет уникально тем, что момент перигея и полнолуния совпадут. В эту ночь Луна будет "светиться" на 30% ярче, чем обычно, а ее размеры будут больше на 14%.

Следующее суперлуние порадует россиян уже в конце января, 31 числа. Тогда оно совпадет с полным затмением Луны.