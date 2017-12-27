Связь со спутником "Ангосат" была потеряна во время раскрытия солнечных батарей

Как сообщил источник в ракетно-космической отрасли, связь со спутником "Ангосат", который был запущен вчера, 26 декабря, была потеряна на этапе раскрытия солнечных батарей.
Ранее сообщалось, что ангольский спутник не вышел на связь. "Ангосат" был запущен 26 декабря в 22-00 по московскому времени с космодрома "Байконур".
Головная космическая часть в составе "Фрегата" и "Ангосата" отделилась от третьей ступени ракеты-носителя спустя 8 минут после старта. 27 декабря в 06:54 по московскому времени аппарат отделился от разгонного блока.
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