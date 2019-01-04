Зураб Церетели отмечает свое 85-летие

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Сегодня, четвертого января 2019-го года, исполнилось восемьдесят пять лет Зурабу Церетели — народному художнику Советского Союза, президенту Российской академии художеств, живописцу и скульптору, известному своими монументальными работами.

"Праздники я планирую провести на строительных лесах — сейчас я работаю над новой грандиозной скульптурой Христофора Колумба, расположенной на одном из островов Карибского моря", — заявил Церетели в интервью информагентству ТАСС.

По данным агентства, речь идет о 126-метровой скульптуре под названием "Рождение Нового Света". Статуя, которая строится в Пуэрто-Рико, представляет собой развитие проекта "Как Европа нашла Америку", одной из центральных линий которого является открытие Америки Христофором Колумбом.

После того, как Церетели выполнит свою работу в Пуэрто-Рико, он вернется в Москву и отметит 85-летие в Российской академии художеств.

"Думаю, что буду отмечать юбилей в середине месяца, когда у нас будет заседание президиума. Если коллектив поддержит, то праздник, конечно же, будет!", — отметил скульптор.

В 2019 году, по словам Зураба Церетели, его экспозиции будут проходить по всей планете. Уже в январе в лондонской галерее "Саатчи" отроется масштабная выставка, посвященная творчеству мастера. "Они сами обратились ко мне с предложением провести мероприятие", — добавляет Церетели, отмечая, что будет участвовать в открытии выставки.