Раскритикованный фильм о блокаде Ленинграда покажут в YouTube

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Алексей Красовский, режиссер посвященной блокаде Ленинграда черной комедии "Праздник", решил не получать прокатное удостоверение, необходимое для показа фильма в кинотеатрах, а просто выложить свое детище на YouTube. Скандальный фильм, соответственно, смогут посмотреть все желающие.

"Премьера "Праздника" состоится тридцать первого декабря в пятнадцать часов по Москве, или первого января в полночь в Петропавловске-Камчатском. Мне очень хотелось выпустить фильм в настоящем и будущем одновременно, а Новый год как раз позволяет сделать это", — заявил кинематографист, добавив, что сервис YouTube обещает "удерживать оборону" и не ограничивать доступ к видео, которое можно будет посмотреть бесплатно.

Фильм "Праздник" оказался в центре общественного внимания задолго до премьеры — недовольство, породившее скандал, было спровоцировано местом и временем действия черной комедии — это Ленинград времен блокады.

В центре сюжетной линии "Праздника" — зажиточная семья, проживающая в блокадном Ленинграде и готовящаяся к встрече Нового года. Младший сын приводит в дом голодную девушку, а старшая дочь — незнакомого мужчину, которого объявляет своим будущим мужем.

Средства на съемки картины были собраны при помощи краундфандингового проекта. Фильм уже требовали запретить, однако министр культуры Владимир Мединский заявил, что прежде чем делать какие-то выводы о "Празднике", нужно его хотя бы посмотреть.