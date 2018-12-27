Forbes назвал самых неприбыльных голливудских актёров

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Американский актер Мэттью МакКонахи возглавил рейтинг голливудских звезд, которые приносят создателям фильмов самый незначительный доход. По данным экспертов издания Forbes, каждый вложенный в МакКонахи доллар приносит продюсерам всего доллар и десять центов.

На второй строке интересного рейтинга оказался Кристиан Бэйл — он приносит кинематографистам всего полтора доллара с каждого выплаченного ему доллара.

Мэтт Дэймон, которого можно обнаружить на третьей строке топа, приносит продюсерам 3.7 доллара с каждого вложенного, Мелисса МакКарти — 4.9, а Риз Уизерспун — 5.2.

Более пяти долларов с каждого вложенного — это же вроде нормально? Да, но только если не знать, сколько приносят по-настоящему выгодные в экономическом плане актеры. Например, Джереми Реннер, расположившийся на самой крайней позиции другой стороны рейтинга, приносит продюсерам 82.3 доллара с каждого вложенного в него. Реннер, напомним, сыграл в фильме "Мстители: Финал", который появится на экранах в 2019 году.

Другие выгодные актеры — Марк Руффало (80.2 долларов), сыгравший в блокбастере "Мстители: Война бесконечности", а также Эми Адамс (69.9, "Прибытие").

Рейтинг, как отмечают в Forbes, составлялся на основе данных о трех последних фильмах каждого представленного актера. При этом, учитывались только фильмы, которые демонстрировались в более чем двух тысячах кинотеатров.