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Forbes назвал самых неприбыльных голливудских актёров

Четверг, 27 Декабря 2018 14:47
Forbes назвал самых неприбыльных голливудских актёров Фото из открытых источников

Американский актер Мэттью МакКонахи возглавил рейтинг голливудских звезд, которые приносят создателям фильмов самый незначительный доход. По данным экспертов издания Forbes, каждый вложенный в МакКонахи доллар приносит продюсерам всего доллар и десять центов.

 

На второй строке интересного рейтинга оказался Кристиан Бэйл — он приносит кинематографистам всего полтора доллара с каждого выплаченного ему доллара.

 

Мэтт Дэймон, которого можно обнаружить на третьей строке топа, приносит продюсерам 3.7 доллара с каждого вложенного, Мелисса МакКарти — 4.9, а Риз Уизерспун — 5.2.

 

Более пяти долларов с каждого вложенного — это же вроде нормально? Да, но только если не знать, сколько приносят по-настоящему выгодные в экономическом плане актеры. Например, Джереми Реннер, расположившийся на самой крайней позиции другой стороны рейтинга, приносит продюсерам 82.3 доллара с каждого вложенного в него. Реннер, напомним, сыграл в фильме "Мстители: Финал", который появится на экранах в 2019 году.

 

Другие выгодные актеры — Марк Руффало (80.2 долларов), сыгравший в блокбастере "Мстители: Война бесконечности", а также Эми Адамс (69.9, "Прибытие").

 

Рейтинг, как отмечают в Forbes, составлялся на основе данных о трех последних фильмах каждого представленного актера. При этом, учитывались только фильмы, которые демонстрировались в более чем двух тысячах кинотеатров.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Актеры
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