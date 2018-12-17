Представитель Шнурова ответил на предложение фанатов отправить музыканта на "Евровидение"

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Сергей Шнуров уже неоднократно получал предложения участвовать в международном музыкальном конкурсе "Евровидение", поэтому вряд ли сколько-нибудь серьезно отнесется к этой идее, озвученной в очередной раз. Такое заявление сделал официальный представитель группы "Ленинград", лидером которой является Шнуров.

По данным издания Nation News, Шнурову предложили поучаствовать в "Евровидении" фанаты музыкальной группировки "Ленинград", которых очень вдохновил недавний концерт любимого коллектива в "Олимпийском" в Москве.

Шнуров мог бы раскачать Евровидение как следует и принести России очередную победу — рассудили фанаты. Мог бы, но не будет — говорит представитель "Ленинграда", гитарист Дмитрий Гугучкин.

"Его уже несколько лет подряд просят поучаствовать в Евровидении. Не думаю, что на этот раз что-то изменится — Шнуров не воспринимает всерьез эту идею", — заявил Гугучкин.

Следующий конкурс "Евровидение", напомним, пройдет в Израиле — шестьдесят четвертое песенное состязание состоится в мае 2019-го года в Тель-Авиве. Проведение конкурса в Израиле обеспечила финалистка 2018-го года Нетта Барзилай, исполнившая песню "Тоу" на "Евровидении-2018" в Лиссабоне (Португалия). Ранее Израиль принимал у себя "Евровидение" в 1979 и 1999 годах.

Участник от России, если что, становился победителем "Евровидения" лишь однажды — в 2008 году, когда победил Дима Билан с песней "Believe".