Доходный дом Вятского архиерейского подворья признан памятником архитектуры

Фото из открытых источников

Доходному дому Вятского архиерейского подворья на Мясницкой улице присвоен статус объекта культурного наследия. Теперь уникальное здание находится под охраной государства.

В реестр объектов культурного наследия внесен Доходный дом Вятского архиерейского подворья по адресу: Мясницкая улица, дом 10, строение 1. Здание было построено в конце XVIII века. Предположительно, тогда арендатором этой территории был московский купец Волченков. Он занял нижний этаж дома погребами, средний – лавкой, харчевней, калашной избой и покоями к винному погребу, а верхний – жилыми покоями.

«Согласно архивным материалам, Вятское подворье располагалось на этой территории с конца XVII века. Однако из-за переноса столицы в Санкт-Петербург подворье так и не получило значительного использования и какое-то время пустовало. В конце XVIII века, когда часть земель была продана, а часть отдана под аренду, здесь стала развиваться доходная функция. В это время и был выстроен доходный дом, который мы взяли под охрану. Помимо архитектуры, это здание интересно своей мемориальной ценностью. Более 20 лет дом арендовал известный фотограф Петр Павлов – автор многочисленных репортажных съемок общественной и культурной жизни страны, серии видов Москвы. Его творческое наследие представлено в собраниях Эрмитажа, Исторического музея, музея МХАТ и других», - рассказал глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Памятник является образцом доходного дома конца XVIII – начала XIX веков, который играет важную градостроительную роль, участвуя в формировании облика Мясницкой улицы. Фасады здания в значительной степени сохранили свой исторический облик на конец XIX века.

Особую ценность в здании также представляет сводчатое перекрытие подвального этажа, относящееся к концу XVIII века.

Доходная функция здания сохранялась практически во всех исторических периодах. Когда арендатором дома был фотограф Павлов, в здании помимо фотографического ателье располагались магазины, парикмахерская, мастерские, склады вин, масла и сыра, пивная и зуболечебный кабинет.

Статус объекта культурного наследия обеспечивает доходному дому на Мясницкой улице охрану государства. Любые ремонтные или реставрационные работы проводятся только под контролем и после согласования со столичным Департаментом культурного наследия. Здание запрещено сносить, а исторический облик не должен быть нарушен.

«Отдельно стоит отметить, что совсем недавно Мосгорнаследие выдало задание на разработку проекта реставрации этого памятника. Для разработки научно-проектной документации будут проведены историко-архивные и библиографические исследования, изучены инженерно-технические особенности здания, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения», - добавил Алексей Емельянов.