Аквамен Джейсон Момоа предложил объединить вселенные DC и Marvel

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Американский актер Джейсон Момоа, известный по сериалу "Игра престолов" и целому ряду полнометражных фильмов, поучаствовал в большой пресс-конференции, организованной по случаю выхода на экраны фильма "Аквамен", в котором Момоа исполнил главную роль.

Супергерой Аквамен — это часть вымышленной вселенной, развиваемой в комиксах и фильмах от DC Comics. Впервые появившись в картине "Лига справедливости", Аквамен обзавелся собственным фильмом, мировая премьера которого состоялась двадцать шестого ноября, а российская — сегодня.

Отвечая на вопросы о новом фильме, Джейсон Момоа заявил, что мечтает о кроссовере между фантастическими вселенными DC и Marvel.

"Они просто обязаны реализовать что-то такое! Это было бы невероятно круто! Нет, ну только представьте — я смог бы, например, сразиться с Халком! Вау, даже представить страшно! Или нет, черт с ним, с Халком, я мог бы выпить пива с Тором!", — поделился собственными фантазиями актер.

Трейлер супергеройского фильма "Аквамен", который выходит на российские большие экраны сегодня, тринадцатого декабря, можно посмотреть ниже на странице.

В основе сюжетной линии ленты — Артур Карри, сын смотрителя маяка Тома Карри и загадочной женщины по имени Атланна. Перед самой своей смертью, Атланна признается, что странные способности Артура (который может дышать под водой и разговаривать с рыбами) появились не потому, что женщина пила слишком много газировки во время беременности, а немного из-за другого — Атланна является королевой Атлантиды в изгнании, а ее сыну предстоит вернуться в подводный мир и навести там порядок.