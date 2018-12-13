Аквамен Джейсон Момоа предложил объединить вселенные DC и Marvel

Американский актер Джейсон Момоа, известный по сериалу "Игра престолов" и целому ряду полнометражных фильмов, поучаствовал в большой пресс-конференции, организованной по случаю выхода на экраны фильма "Аквамен", в котором Момоа исполнил главную роль.
Супергерой Аквамен — это часть вымышленной вселенной, развиваемой в комиксах и фильмах от DC Comics. Впервые появившись в картине "Лига справедливости", Аквамен обзавелся собственным фильмом, мировая премьера которого состоялась двадцать шестого ноября, а российская — сегодня.
Отвечая на вопросы о новом фильме, Джейсон Момоа заявил, что мечтает о кроссовере между фантастическими вселенными DC и Marvel.
"Они просто обязаны реализовать что-то такое! Это было бы невероятно круто! Нет, ну только представьте — я смог бы, например, сразиться с Халком! Вау, даже представить страшно! Или нет, черт с ним, с Халком, я мог бы выпить пива с Тором!", — поделился собственными фантазиями актер.
Трейлер супергеройского фильма "Аквамен", который выходит на российские большие экраны сегодня, тринадцатого декабря, можно посмотреть ниже на странице.
В основе сюжетной линии ленты — Артур Карри, сын смотрителя маяка Тома Карри и загадочной женщины по имени Атланна. Перед самой своей смертью, Атланна признается, что странные способности Артура (который может дышать под водой и разговаривать с рыбами) появились не потому, что женщина пила слишком много газировки во время беременности, а немного из-за другого — Атланна является королевой Атлантиды в изгнании, а ее сыну предстоит вернуться в подводный мир и навести там порядок.
Вчера поздно вечером стало известно, что депутаты от Консервативной партии нижней палаты британского...
Подземные воды, протекавшие через известняковые породы на протяжении тысячелетий, сформировали траве...
Чубайс посетовал на неблагодарный народ. Народ рад бы его поблагодарить, но Росгвардия мешает.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.