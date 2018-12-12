Мультивалютный брокер Larson&holz презентовал финансовый обучающий проект - Crypto Сlowns Show

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Crypto Сlowns Show - весело о серьезном. На канале YouTube стартовал образовательный видео проект от LH-Crypto - крипто подразделения брокера larson&holz. В развлекательном формате зрителям расскажут о мире крипто валюты и особенностях торговли с ней (смотрите видео ниже).

Сегодня только ленивый не задумывался о перспективах крипто индустрии. Но далеко не все понимают суть этого непростого явления современности. Crypto Сlowns Show будет особенно интересно для новичков в крипто трейдинге, но и люди с опытом также смогут найти что-то интересное для себя, уверены создатели шоу. Ведь в нем будут затрагиваться самые разнообразные темы, так или иначе связанные с криптой и интернет торговлей.

Как ясно из названия медиа проекта, его главными действующими лицами являются клоуны, которые в доступной форме рассказывают о принципах работы основных криптовалют, таких как биткоин и Ethereum, а также затрагивают другие важные насущные вопросы: выбор кошелька для хранения виртуальных денег и характеристики различных кошельков, основы ценообразования крипто валют, особенности работы бирж и многие другие. Герои роликов - клоуны Монеро и Крипси весело и с задором поговорят о важных аспектах работы крипто индустрии, простыми словами расскажут о сложном.

Актуальная тематика видеоблога сразу привлекла внимание в сети. На канал Crypto Сlowns Show, который был запущен совсем недавно, уже подписано порядка тридцати тысяч пользователей (тысячи пользователей). Что неудивительно ведь, например, уже второй год подряд поисковые запросы про биткоин в списке лидеров в интернет пространстве.

Создателями необычной образовательной инициативы стали руководители крипто платформы LH-Crypto – дочернего подразделение брокера Lafson&Holz. Этот стартап был запущен в начале 2018г. после окончания ICO, по итогам которого было собрано более одиннадцати миллионов долларов на реализацию проекта.

Если вы хотите быть в курсе последних трендов в крипто мире и разбираться в тонкостях трейдинга криптой, Crypto Сlowns Show, пожалуй, самый доступный и увлекательный способ сделать это. Повышайте свою финансовую грамотность и развивайте кругозор на канале от LH-Crypto.