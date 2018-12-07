Лазарев признался, что это он поет песню «Пьяным, чем обманутым»

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Исполнителем недавно появившейся в интернете песни "Пьяным, чем обманутым" оказался, как и предполагалось, российский певец Сергей Лазарев. Музыкант признался в этом на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Ранее, напомним, на просторах русскоязычного сегмента интернета появилась загадочная песня "Пьяным, чем обманутым", которая довольно быстро стала популярной. В качестве исполнителя был указан некий LVS, однако фанатов Сергея Лазарева так просто не проведешь — они практически сразу же определили, что LVS — это Лазарев.

Теперь, когда в "Инстаграме" Сергея был опубликован снимок, подписанный хэштегами #ПьянымЧемОбманутым и #Премьера, стало очевидно, что Лазарев готовит клип на свой новый хит.

"Я так и знала, что это вы! Думали, что нас можно так вот запросто провести? А вот и нет! Правда, я выслушала кучу гадостей, пока доказывала всем, что это вы поете, но в итоге выяснилось, что я все-таки права! Ух!", — пишет восторженная поклонница Сергея Лазарева где-то в комментариях. Зачем Лазарев задумал всю эту историю с LVS, а затем признался, что это он исполнитель песни — неизвестно, но, вероятно, тут есть какой-то скрытый смысл.