Хабиб Нурмагомедов вдохновил российского художника Александра Абинова на шедевр

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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, на которого обрушилась сумасшедшая популярность после победного поединка над одним из самых известных бойцов в мире Конором Макгрегором, стал источником вдохновения для российских художников. Так, живописец Александр Абинов посвятил именитому спортсмену свое новое полотно.

Как сообщил сам художник, сегодня картина под названием «Величие гор» в торжественной обстановке была передана в Москве отцу и тренеру Хабиба – Абдулманапу Нурмагомедову. Как уже заявил ряд искусствоведов, картина имеет серьезный символический смысл и большую художественную ценность как для Кавказа, так и для всей России.

«По моему ощущению, эта картина должна была демонстрировать с одной стороны силу и характер Хабиба, а с другой – вызывать чувство патриотизма. Я сам когда-то тоже был профессиональным спортсменом, выступал в сборной России по карате, и чувства Хабиба мне очень близки и понятны – с одной стороны, ты должен каждый раз преодолевать себя, а с другой, ты защищаешь честь своей страны и не имеешь права проиграть», - сказал Александр Абинов.

По словам художника, картина «Величие гор» - это дань уважения и почтения не только именитому спортсмену, но и достойному сыну своего Отечества. «Хабиб, он как орёл – такой же бесстрашный и сильный духом. И на картине он изображен в виде орла, который веет на фоне встречающей рассвет Седло-горы – одной из самых известных в Дагестане. Надо сказать, что у Хабиба даже прозвище «Орёл», так что с образом я не ошибся», - сообщил Александр Абинов.

Отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов с радостью принял подарок для сына, отметив, что картина займет достойное место в музее Хабиба в Турции. «Большая благодарность от Хабиба и от всей нашей семьи за такой ценный и оригинальный подарок. Спасибо за такое внимание к нему как к спортсмену и как к личности. Приятно увидеть на картине знакомый горный пейзаж нашего родного Дагестана. Важно, чтобы как можно больше людей смогли увидеть это полотно, поэтому мы решили, что три недели картина повисит в одном из ресторанов Москвы («Папаха»), а затем будет выставлена в музее Хабиба, который скоро откроется в Стамбуле возле Голубой мечети», - сказал Абдулманап Нурмагомедов.

Как, в свою очередь, заявил член-корреспондент Российской академии художеств, преподаватель Российской академии живописи, ваяния и зодчества Владимир Штейн, картина «Величие гор» отличается большим живописным мастерством и безупречно передает атмосферу и дух Кавказа.

«Будучи спортсменом в прошлом, сегодня в своем творчестве Александр Абинов продолжает проявлять волевые качества и всегда достигает того, чего он хочет. Он любит побеждать в искусстве, и это очень важное качество в его жизни и профессии», - сказал Владимир Штейн.