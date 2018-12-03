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Хабиб Нурмагомедов вдохновил российского художника Александра Абинова на шедевр

Понедельник, 03 Декабря 2018 13:30
Хабиб Нурмагомедов вдохновил российского художника Александра Абинова на шедевр Фото из открытых источников

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, на которого обрушилась сумасшедшая популярность после победного поединка над одним из самых известных бойцов в мире Конором Макгрегором, стал источником вдохновения для российских художников. Так, живописец Александр Абинов посвятил именитому спортсмену свое новое полотно.

 

Как сообщил сам художник, сегодня картина под названием «Величие гор» в торжественной обстановке была передана в Москве отцу и тренеру Хабиба – Абдулманапу Нурмагомедову. Как уже заявил ряд искусствоведов, картина имеет серьезный символический смысл и большую художественную ценность как для Кавказа, так и для всей России.

 

«По моему ощущению, эта картина должна была демонстрировать с одной стороны силу и характер Хабиба, а с другой – вызывать чувство патриотизма. Я сам когда-то тоже был профессиональным спортсменом, выступал в сборной России по карате, и чувства Хабиба мне очень близки и понятны – с одной стороны, ты должен каждый раз преодолевать себя, а с другой, ты защищаешь честь своей страны и не имеешь права проиграть», - сказал Александр Абинов.

 

По словам художника, картина «Величие гор» - это дань уважения и почтения не только именитому спортсмену, но и достойному сыну своего Отечества. «Хабиб, он как орёл – такой же бесстрашный и сильный духом. И на картине он изображен в виде орла, который веет на фоне встречающей рассвет Седло-горы – одной из самых известных в Дагестане. Надо сказать, что у Хабиба даже прозвище «Орёл», так что с образом я не ошибся», - сообщил Александр Абинов.

 

Отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов с радостью принял подарок для сына, отметив, что картина займет достойное место в музее Хабиба в Турции. «Большая благодарность от Хабиба и от всей нашей семьи за такой ценный и оригинальный подарок. Спасибо за такое внимание к нему как к спортсмену и как к личности. Приятно увидеть на картине знакомый горный пейзаж нашего родного Дагестана. Важно, чтобы как можно больше людей смогли увидеть это полотно, поэтому мы решили, что три недели картина повисит в одном из ресторанов Москвы («Папаха»), а затем будет выставлена в музее Хабиба, который скоро откроется в Стамбуле возле Голубой мечети», - сказал Абдулманап Нурмагомедов.

 

Как, в свою очередь, заявил член-корреспондент Российской академии художеств, преподаватель Российской академии живописи, ваяния и зодчества Владимир Штейн, картина «Величие гор» отличается большим живописным мастерством и безупречно передает атмосферу и дух Кавказа.  

 

«Будучи спортсменом в прошлом, сегодня в своем творчестве Александр Абинов продолжает проявлять волевые качества и всегда достигает того, чего он хочет. Он любит побеждать в искусстве, и это очень важное качество в его жизни и профессии», - сказал Владимир Штейн.

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости художник
 

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