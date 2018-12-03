Понедельник 03 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» Мартиросян и Дудь – гости «Прожарки» на ТНТ4

Мартиросян и Дудь – гости «Прожарки» на ТНТ4

Понедельник, 03 Декабря 2018 11:33
Мартиросян и Дудь – гости «Прожарки» на ТНТ4 Фото из открытых источников

В премьерном выпуске Гарику Мартиросяну досталось от тех, кто вырос на его юморе. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Премьера на ТНТ4! 10 и 17 декабря— новые выпуски первого комедийного хейт-шоу «Прожарка». Жертвами молодых комиков станут создатель главного комедийного шоу Comedy Club Гарик Мартиросян и самый популярный интервьюер современной России Юрий Дудь. Они не побоялись услышать всё, что о них думают на самом деле! Ведущий — Илья Соболев.

 

10 декабря — самый интеллигентный выпуск «Прожарки», который поднимает классическую для российской культуры тему «отцов и детей». И пусть Илья Соболев не Тургенев, а участники не родственники, но на хейт-шоу действительно столкнутся два поколения, у которых друг к другу много вопросов! Гарик Мартиросян — один из создателей проектов Comedy Club, «Наша Russia», которые определили развитие современного развлекательного телевидения. Своим юмором он воспитал целое поколение молодых комиков… которые при первой же возможности набросились на него! На стороне «прожарщиков» также выступил спецгость — продюсер и певец Семён Слепаков. По его мнению, шоу было «больше похоже на то, как внуки собрались вокруг умирающего деда, чтобы поделить наследство». Гарика пришли поддержать резиденты Comedy Club и жена Жанна Левина-Мартиросян. Зря. Их тоже не пожалели!

 

Гарик Мартиросян, продюсер Comedy Club: «Когда Илья Соболев позвонил мне и предложил прийти в качестве гостя, я сразу согласился. За те 25 лет, что я занимаюсь юмором, через меня прошли тысячи звёзд. Над некоторыми из них я шутил слишком жёстко, с кем-то чуть не дотянул, но всё это было. Поэтому отказаться от участия в «Прожарке» для меня значило струсить. Большой плюс шоу в том, что ребята своими откровенными шутками снимают табу со многих тем и, говоря простым языком, разряжают обстановку»

 

Гениальный юморист, долларовый миллионер и талантливый музыкант, заточённый в тело стареющего армянина — с такой характеристикой Гарика встретили «прожарщики».

 

Гурам Амарян похвалил его за стабильность: «15 лет в Comedy Club, 20 лет в браке, 30 лет с волосами». Марк Сергиенко признался: «Мне было неудобно говорить жёсткие слова про Гарика, хотя ему было пофиг, когда я смотрел Comedy Club в детстве». Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили, сценарист «Однажды в России» Филипп Воронин, комики проекта StandUp Алексей Щербаков и Ирина Приходько припомнили Гарику судейство в «Comedy Баттл», шоу «МартиросянOfficial», участие в проектах Первого канала, спорные посты в Instagram и многое другое.

 

Семён Слепаков сравнил карьеру Гарика Мартиросяна с биткоином: «Сначала никому не известное слово, потом резкий взлёт и не менее стремительное падение». Семён его старый друг, поэтому рассказал такое, чего не знал никто из присутствующих на шоу. Сам Гарик оправдал звание интеллигентного юмориста, поставив «прожарщиков» на место не дерзкими выпадами, а шутками на тему исследований литературоведа Шкловского и политических решений Петра I.

 

10 декабря в 23:00 на ТНТ4 — премьерная «Прожарка Гарика Мартиросяна»!

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости передача
 

Главное за сутки
Катар приостановит свое членство в ОПЕК в январе 2019 года Катар приостановит свое членство в ОПЕК в январе 2019 года Организация стран экспортеров нефти лишится одного из своих ключевых членов — о намерении выйти из состава ОПЕК объявил Катар. Министр Катара по делам энергетики, Саад бен Шрида аль-Кааби, заявил, что…
В Сирии уничтожен один из главарей ИГИЛ В Сирии уничтожен один из главарей ИГИЛ Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожен в Сирии в воскресенье при авиаударе, нанесенном возглавляемой США международной коалицией. Об этом сообщил телеканал Fox News. Как…
Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки Согласно исследованию агентства «РИА Рейтинг», самые высокие заработные платы в России зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе, а самые низкие в Дагестане. Об этом пишет РБК. «В качестве основного показателя ранжирования…
Читайте также
Писатель Харуки Мураками стал финалистом премии за худшее описание секса Писатель Харуки Мураками стал финалистом премии за худшее описание секса Для любого писателя стать обладателем премии является большой честью. Но, как показывает практика, не все премии столь желанны и востребованы. Одной из них является номинация «Худшее описание секса в художественной…
Ученые назвали 3 самых влиятельных фильма в истории человечества Ученые назвали 3 самых влиятельных фильма в истории человечества Математики использовали базу данных сайта IMDb для выявления трех самых "влиятельных" фильмов. По данным издания Applied Network Science, речь идет о кинокартинах, которые внесли самый большой вклад в развитие современного…
Андрей Макаревич запустил интернет-версию передачи «Смак» на YouTube Андрей Макаревич запустил интернет-версию передачи «Смак» на YouTube Кулинарное шоу "Смак", которое выходило на "Первом канале" с 1993-го по 2017-й год, возвращается — известный российский музыкант Андрей Макаревич запустил одноименный проект на YouTube. Андрей Макаревич, если что, вел…
Тема дня
Итоги саммита G20: Путин всех переиграл Итоги саммита G20: Путин всех переиграл

Наш Президент снова всех переиграл. На саммите большой двадцатки в Аргентине Владимир Путин достиг в...

Фото
Как выглядит озеро, «свисающее» над океаном Как выглядит озеро, «свисающее» над океаном

Живописный водоем, который находится на краю обрыва.   Есть на карте Европы совершенно необыкновен...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

 

Анекдот дня

- Милый, что тебе привезти из Италии? 

- Эффeктивнoe cpeдcтвo oт тoгo, чтo ты пpивeзлa мнe из Typции...

Еще »

Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами
"Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил "Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил
Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации
Учёные подсчитали число контактов между неандертальцами и людьми Учёные подсчитали число контактов между неандертальцами и людьми
Неожиданное слабое место сильной России Неожиданное слабое место сильной России
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.