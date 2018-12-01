Писатель Харуки Мураками стал финалистом премии за худшее описание секса

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Для любого писателя стать обладателем премии является большой честью. Но, как показывает практика, не все премии столь желанны и востребованы. Одной из них является номинация «Худшее описание секса в художественной литературе». И попадают в список претендентов даже столь известные писатели, как Харуки Мураками.

Премии за худшее описание секса всего 25 лет, но даже за это время конкурс смог доказать, что женщины гораздо лучшие мастера в описании романтических отношений, нежели мужчины. С 1993 года победителем конкурса становились всего три писательницы (Рэйчел Джонсон, Нэнси Хьюстон и Венди Перриам).

Более того, в этом году среди финалисток конкурса не оказалось и вовсе ни одной женщины. Зато в числе претендентов на получение премии в очередной уже раз оказался известный писатель Харуки Мураками, который числится в списке «худших» уже в третий раз за время деятельности.

Однако это только добавляет больше интереса к художественной премии, а некоторые претенденты даже надеются победить в соревновании. К примеру, еще один номинированный автор Джулиан Гоф отметил, что для него большая честь находиться в шорт-листе рядом с Мураками. И теперь «романтик-неудачник» надеется победить.