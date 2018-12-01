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Писатель Харуки Мураками стал финалистом премии за худшее описание секса

Суббота, 01 Декабря 2018 11:23
Писатель Харуки Мураками стал финалистом премии за худшее описание секса Фото из открытых источников

Для любого писателя стать обладателем премии является большой честью. Но, как показывает практика, не все премии столь желанны и востребованы. Одной из них является номинация «Худшее описание секса в художественной литературе». И попадают в список претендентов даже столь известные писатели, как Харуки Мураками.

 

Премии за худшее описание секса всего 25 лет, но даже за это время конкурс смог доказать, что женщины гораздо лучшие мастера в описании романтических отношений, нежели мужчины. С 1993 года победителем конкурса становились всего три писательницы (Рэйчел Джонсон, Нэнси Хьюстон и Венди Перриам).

 

Более того, в этом году среди финалисток конкурса не оказалось и вовсе ни одной женщины. Зато в числе претендентов на получение премии в очередной уже раз оказался известный писатель Харуки Мураками, который числится в списке «худших» уже в третий раз за время деятельности.

 

Однако это только добавляет больше интереса к художественной премии, а некоторые претенденты даже надеются победить в соревновании. К примеру, еще один номинированный автор Джулиан Гоф отметил, что для него большая честь находиться в шорт-листе рядом с Мураками. И теперь «романтик-неудачник» надеется победить.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Культура   Теги Новости Премии
 

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