Dante представил новый сингл «Не пробуй»

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30 ноября певец Dante представляет сингл «Не пробуй». Подробнее - в материале Planet Today.

«На самом деле песня была написана совместно с моими друзьями 6 лет назад, но тогда она мне не казалось такой актуальной, как сейчас. Я всегда стараюсь быть искренним со слушателем, делиться пережитыми эмоциями и тем, что происходит внутри меня.

Сейчас мне захотелось дать песне вторую жизнь, потому что она отражает мое нынешнее состояние», - рассказывает о своей новой музыкальной работе Dante.