Хедлайнеры WG Fest: взрывная смесь метала, рока и рэпа

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Главная сцена WG Fest готовится к тому, чтобы устоять перед напором энергии звездных хедлайнеров фестиваля. Здесь будет не менее жарко, чем на игровых площадках: суровые шведы из Sabaton, драйвовые «Звери» и хулиганистый Noize MC как следует раскачают танцпол 15 декабря в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной. Подробнее - в материале Planet Today.

«Искусство войны» Sabaton

Эти скандинавские пауэр-метал-ребята не зря стали любимчиками многих наших игроков, потому что так петь о военных сражениях, победах, доблести и боевой славе умеют только они. К тому же участники группы сами являются прожженными «танкистами» и в прошлом году стали героями совместного проекта с World of Tanks, в рамках которого в игре появился танк Sabaton, а также вышел клип «Primo Victoria». Ждем многотысячного хора, подпевающего хорошо известные слова: «Through the gates of hell / As we make our way to heaven…»

«Звери»: до скорой встречи!

За свою долгую историю группа успела написать столько хитов, что уже и не счесть: «Районы-кварталы», «Дожди-пистолеты», «Все, что тебя касается», «Просто такая сильная любовь» и многие-многие другие… Во время WG Fest ребята исполнят самые зажигательные песни, которые поднимут уровень драйва на фестивале до невероятных высот. Это они умеют!

Noize MC: No Comments

Рифмовать на сцене все строчки от точки до точки будет Noize MC — парень, творчество которого сложно вписать в рамки какого-либо стиля. Да этого и не нужно — сам он всячески старается разбивать все существующие клише и делает это чрезвычайно искусно, заряжая в свои песни разнокалиберные слова, будто танковые снаряды.

Три танкиста из «Студии Грек»

Еще больше танкового драйва на малой сцене WG Fest добавит «Студия Грек», которая споет целую обойму каверов и перепевок на хорошо знакомые игрокам темы.

Радио Wargaming.FM: On Air

Специально для WG Fest 2018 свое вещание на отдельном канале начнет радио Wargaming.FM. Именно здесь можно будет зарядиться хорошей музыкой и узнать самую горячую и самую свежую информацию о том, что будет происходить на фестивале: о зонах праздника, гостях, которые посетят WG Fest, новостях игр Wargaming и многом другом.