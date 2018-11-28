Хедлайнеры WG Fest: взрывная смесь метала, рока и рэпа

Главная сцена WG Fest готовится к тому, чтобы устоять перед напором энергии звездных хедлайнеров фестиваля. Здесь будет не менее жарко, чем на игровых площадках: суровые шведы из Sabaton, драйвовые «Звери» и хулиганистый Noize MC как следует раскачают танцпол 15 декабря в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной. Подробнее - в материале Planet Today.
Эти скандинавские пауэр-метал-ребята не зря стали любимчиками многих наших игроков, потому что так петь о военных сражениях, победах, доблести и боевой славе умеют только они. К тому же участники группы сами являются прожженными «танкистами» и в прошлом году стали героями совместного проекта с World of Tanks, в рамках которого в игре появился танк Sabaton, а также вышел клип «Primo Victoria». Ждем многотысячного хора, подпевающего хорошо известные слова: «Through the gates of hell / As we make our way to heaven…»
За свою долгую историю группа успела написать столько хитов, что уже и не счесть: «Районы-кварталы», «Дожди-пистолеты», «Все, что тебя касается», «Просто такая сильная любовь» и многие-многие другие… Во время WG Fest ребята исполнят самые зажигательные песни, которые поднимут уровень драйва на фестивале до невероятных высот. Это они умеют!
Рифмовать на сцене все строчки от точки до точки будет Noize MC — парень, творчество которого сложно вписать в рамки какого-либо стиля. Да этого и не нужно — сам он всячески старается разбивать все существующие клише и делает это чрезвычайно искусно, заряжая в свои песни разнокалиберные слова, будто танковые снаряды.
Еще больше танкового драйва на малой сцене WG Fest добавит «Студия Грек», которая споет целую обойму каверов и перепевок на хорошо знакомые игрокам темы.
Специально для WG Fest 2018 свое вещание на отдельном канале начнет радио Wargaming.FM. Именно здесь можно будет зарядиться хорошей музыкой и узнать самую горячую и самую свежую информацию о том, что будет происходить на фестивале: о зонах праздника, гостях, которые посетят WG Fest, новостях игр Wargaming и многом другом.
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